Révélations délirantes sur le passage d’Ousmane Dembélé au Barça

Quelle saison ! Ousmane Dembélé marche sur l’eau en ce moment à Paris, avec 29 buts et 6 passes décisives sous la tunique parisienne en 34 rencontres entre Ligue 1 et Ligue des Champions. A tel point que certains parlent déjà de lui comme un candidat au Ballon d’Or. Mais à Barcelone, ça ne se passait pas forcément aussi bien, et la Cadena SER a fait quelques révélations intéressantes sur son époque catalane…

On apprend ainsi que le Barça avait engagé une personne juste pour l’appeler le matin afin qu’il se réveille et qu’il n’arrive pas en retard aux entraînements. Puis, il avait aussi un cuisinier qu’il aurait viré car il ne voulait pas avoir "un policier chez lui". « Le cuisiner arrivait, préparait un poisson au four et laissait tout prêt pour qu’il mange. Dembélé arrivait, jetait tout à la poubelle et commandait des pizzas », a notamment expliqué le journaliste Santi Giménez. Heureusement, Dembouz a bien changé !