Séville FC : Quique Sánchez Flores nommé entraîneur

Le Séville FC tient son nouvel entraîneur. Remercié par Getafe en avril dernier, Quique Sánchez Flores va, en effet, poursuivre sa carrière sur le banc andalou. L’arrivée du technicien espagnol de 58 ans a été officialisée, ce lundi, sur les réseaux sociaux du club. Dix-septième de Liga avec 13 petits points, le Séville FC traverse actuellement une période très compliquée.

Pour espérer se relancer, la direction andalouse avait d’ailleurs décidé de se séparer de Diego Alonso samedi dernier et vient donc de nommer Quique Sánchez Flores pour son banc. L’ancien latéral droit de Valence et du Real Madrid dispose d’une grande expérience d’entraîneur de l’autre côté des Pyrénées et n’a jamais caché son admiration pour le dernier vainqueur de la Ligue Europa.