SPL : Al-Ittihad douche Al-Nassr, Benzema et Ronaldo buteurs

Voir Karim Benzema et Cristiano Ronaldo marquer dans un même match devrait faire resurgir de jolis souvenirs aux supporters du Real Madrid, et encore plus à ceux d’Al-Ittihad si leur club est champion à l’issue de la saison. Confrontées ce vendredi dans le cadre de la rencontre de Saudi Pro League entre Al-Ittihad et Al-Nassr (2-1), les deux stars se sont rendues coup pour coup. Juste après la pause, le Français avait ouvert le score à l’issue d’un contre rondement mené par Al-Shanqti, qui le trouvait au second poteau face au but vide (1-0, 55e).

La suite après cette publicité

Mais deux minutes plus tard, CR7 ripostait dans une configuration similaire. L’ex-Strasbourgeois, Angelô, débordait et trouvait en retrait le quintuple Ballon d’Or, dont le plat du pied était toujours aussi sûr que lors de ses plus belles heures (1-1, 57e). Il gratifiait même ses fans de sa mythique célébration «Calma». Sauf qu’en fin de rencontre, Bergwijn venait doucher ses ardeurs et celles de son équipe d’une inspiration géniale. Le Néerlandais fixait et décochait une grosse frappe pour offrir la victoire à son équipe (2-1, 90+1e). Au classement, le Al-Ittihad de Laurent Blanc reste plus que jamais leader (36 points), et maintient la distance avec l’ogre Al-Hilal (31 points), intouchable ces dernières années. Al-Nassr est 4e (25 points).