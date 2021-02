Les chaussures du record de Lionel Messi exposées dans un musée de Barcelone !

Pour célébrer son 644e but avec le FC Barcelone, Lionel Messi et adidas ont offert les chaussures avec lesquelles il a inscrit le but du record au Museu Nacional d’Art de Catalunya. La paire sera exposée au musée pendant un mois avant d’être vendue aux enchères pour des œuvres caritatives.

Le 22 décembre, Lionel Messi a battu un record de Pelé vieux de 46 ans en marquant le plus de buts pour un seul club, inscrivant son 644ème but face à Valladolid avec une paire de Nemeziz.1 du pack Precision to Blur. Pour célébrer cette étape importante, adidas avait créé un remix de l’annonce emblématique « Impossible Is Nothing » de 2006 où Messi racontait son histoire et sa maladie, expliquant comment des mauvaises choses pouvaient se transformer en éléments positifs. Dans cette nouvelle version, le jeune Messi semble prédire l’avenir.

En exposant la paire de chaussures dans la salle ovale du musée national telle une œuvre d'art, Lionel Messi s'ancre encore un peu plus dans l'histoire de la Catalogne. Après 1 mois d'exposition, la paire sera vendue aux enchères et le musée consacrera les bénéfices à l’aide des enfants atteints de maladies oncologiques et à leurs familles. C'est par le biais du programme Art et Santé qui est une initiative pionnière menée par le musée depuis 2018 avec l’Institut catalan de la santé et l’Hôpital de la Vall d’Hébron que cette action est possible. Ce programme utilise l’art à des fins thérapeutiques pour aider à améliorer la santé émotionnelle et physique.

En offrant cette véritable pièce de collection au musée afin de la vendre aux enchères, le numéro 10 du FC Barcelone contribue directement à aider ces enfants grâce à son succès. Atteint de problème de croissance étant petit, Leo Messi sait en partie ce que vivent ces enfants et compte bien sensibiliser un maximum de personnes avec cette action. « Atteindre ce jalon historique de 644 buts avec le même club me donne beaucoup de joie, mais ce qui est vraiment plus important, c'est d’être en mesure de donner quelque chose en retour aux enfants en souffrance avec leur santé. Nous espérons que la vente aux enchères d’avril sensibilisera beaucoup à cette grande cause », a confié l'Argentin.

Photos : @SoccerBible