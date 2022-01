Xavi fou furieux sur le cas Ousmane Dembélé, l'arbitrage anglais subit la foudre d’Antonio Conte

La suite après cette publicité

La maladie d'Ousmane Dembélé

Frenkie de Jong a sauvé le Barça ce dimanche. C’est lui qui marque l’unique but du match contre le Deportivo Alavés en fin de rencontre. C’est même «un miracle» selon Sport vu la physionomie du match. Bien évidemment comme prévu, Ousmane Dembélé n’était pas convoqué pour ce match. «Le conflit entre le joueur français et le Barça continue» comme nous le rapport le quotidien. Dembélé savait qu'il ne serait pas de la partie. Par la suite, le club a déclaré dans un communiqué que Dembélé était resté à la maison en raison d'une indisposition gastrique. Aucun médecin du Barça ne s'est rendu à son domicile pour vérifier l'état de santé du tricolore. La colère de Xavi a été monumentale.

Arbitrage désastreux pour Conte

Tottenham n’a rien pu faire contre Chelsea. Les joueurs d’Antonio Conte se sont incliné 2-0. Mais c’était «un jeu déloyal» pour le Daily Mirror. Le coach des Spurs a critiqué la décision «incroyable» sur le but refusé d'Harry Kane. L'arbitre a annulé ce but pour une poussée sur Thiago Silva. The Sun rapporte également sur sa première page les propos d’Antonio Conte en parlant de décision «épouvantable». Selon le Daily Express, c’est surtout «difficile de combler le fossé» entre Tottenham et Chelsea. Conte a déclaré que son équipe était «à des années» du niveau de celle de Tuchel. Le Daily Star a souhaité continué à mettre en lumière la rage du coach italien. Même Thomas Tuchel a admis qu'il était «surpris» que le but ait été annulé. Mais le tabloïd nous informe surtout ce matin que «la porte de sortie se profile pour le paria Dele Alli».le milieu de 25 ans semble certain de quitter Tottenham ce mois-ci après avoir été écarté du groupe pour affronter Chelsea hier. C’est l’une des cibles de Newcastle.

La presse italienne réclame Vlahovic

En Italie, la presse se plaint du manque de buts dans le choc entre l’AC Milan et la Juve. «Un zéro à zéro pour l’Inter» titre ce matin La Gazzetta Dello Sport. Ce match nul profite au leader Nerazzurri. Les leaders offensif des deux équipes ont été inactifs. Zlatan Ibrahimović est sorti sur blessure très tôt dans cette rencontre, Paulo Dybala, lui, n’a pas réussi à influer sur le jeu de la Vieille Dame. La journal au papier rose encourage la Juve à foncer sur Dusan Vlahović. Tuttosport aussi fait la propagande du serbe en déclarant sur sa première page : «Juve, il te faut Vlahović». L'arrivée d'un buteur est indispensable pour le jeu de Massimiliano Allegri. Selon leurs informations, le buteur de 21 ans est prêt à aller au conflit avec les dirigeants de la Fiorentina pour devenir Bianconero. Sinon ce sera l’Inter qui continuera à voguer tranquillement vers le titre de champion. «Ils jouent pour l'Inter» affirme le Corriere Dello Sport. Avec ce mauvais début de saison, la Juve espère au moins accrocher une place en Ligue des Champions.