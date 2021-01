Mauricio Pochettino juge les premiers progrès de son PSG

La suite après cette publicité

Avec un onze de départ quasiment similaire (Diallo à la place de Kehrer) avec un Verratti encore placé en pointe haute du triangle du milieu, Mauricio Pochettino a montré qu'il avait de la suite dans les idées, trois jours après sa première en tant qu'entraîneur du PSG à Saint-Étienne. Toujours handicapé par une longue liste de blessés, dont Neymar, le PSG devait offrir un meilleur visage que celui dévoilé dans le Forez, mais était-ce possible avec seulement 72 heures entre les deux rencontres ?

Mauricio Pochettino a livré une analyse positive en conférence de presse après la rencontre. « Après quelques jours de travail et 2 matches, il y a des choses qui donnent satisfaction, l'effort et l'application de la part des joueurs, mais aussi du staff, qui sont ouverts à de nouvelles idées. Ces deux matches ont été importants pour nous. Aujourd'hui la satisfaction, c'est la victoire, et aussi des améliorations dans le jeu, en espérant que cela continue », a-t-il expliqué, reconnaissant toutefois que son équipe baissait trop d'intensité à certains moments de la rencontre.

Dall'Oglio fait l'éloge de la patience

Pour voir des différences fondamentales avec le PSG version Tuchel, il faudra attendre encore un peu et c'est l'entraîneur adverse Olivier Dall'Oglio qui le dit. « C'est tôt pour l'instant. Il y a très peu de temps qu'il est arrivé, il faut qu'il prenne la température, qu'il voit ses joueurs. Il faut attendre. On a vu le positionnement de Verratti qui a changé. Il faut d'abord observer avant de pouvoir agir. Soyez patients », a glissé l'entraîneur du Stade Brestois à ce sujet. Pour l'instant, Pochettino n'a pas gommé les défauts vus lors des derniers matches de son prédécesseur allemand. Le PSG concède beaucoup d'occasions, se fait transpercer trop facilement et doit compter sur un grand Navas pour garder sa cage inviolée.

Dans l'expression offensive, il y a eu du mieux par rapport au match à Saint-Étienne : plus de mouvements, un milieu qui a (un peu) mieux fonctionné. Le score de 3-0 ne reflète pas la physionomie de la rencontre, tant Brest a parfois malmené les Parisiens, mais ces derniers ont aussi beaucoup buté sur le portier adverse, Gautier Larsonneur. Mauricio Pochettino aura-t-il le temps de mettre sa patte sur le collectif parisien avant le huitième de finale contre le FC Barcelone ? Huit matches seront au programme d'ici le déplacement en Catalogne, prévu pour le 16 février. Un rythme effréné qui ne se prête pas forcément à l'approfondissement de nouveaux schémas de jeu. C'est là le premier grand défi de Pochettino.