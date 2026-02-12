La réponse cash de la FIFA à Ligue 1+

L’annonce du choix de la FIFA de confier les droits TV de la Coupe du monde 2026 et 2030 à beIN Sports alors que tout semblait réglé avec Ligue 1+ a fait réagir. Patron de LFP Media, Nicolas de Tavernost a clairement indiqué qu’il démissionnera de son poste si tout le football français n’agit pas à l’unisson pour soutenir Ligue 1+, ciblant ainsi le PSG et Nasser al-Khelaïfi. Accusé de conflit d’intérêts, le patron du club de la capitale et de beIN Sports a pu compter sur le soutien de la FIFA.

«beIN Sports est un partenaire historique sur plusieurs territoires et la FIFA entretient une relation de longue date avec cette chaîne. beIN Sports est un partenaire et distributeur de confiance, et cette décision a été prise sur le plan purement commercial, l’offre la plus avantageuse ayant été retenue, tant financièrement que pour la diffusion de plusieurs tournois FIFA. Nasser al-Khelaïfi n’a absolument pas été impliqué. Comme toujours, toutes les interactions se sont faites avec Yousef Al-Obaidly. La FIFA n’a jamais signé d’accord avec la Ligue 1+ et cela n’a jamais été annoncé. Tout ce bruit médiatique en France nous laisse perplexes, car il s’agissait d’une procédure standard d’acquisition de droits médias qui s’est déroulée avec succès», a déclaré l’instance à L’Équipe.