LFP : Nicolas de Tavernost lâche ses vérités !

C’est une véritable bombe que le journal Le Figaro a dévoilé ce mercredi après-midi. Arrivé il y a quelques mois à la tête de LFP Media, l’ancien président des Girondins de Bordeaux Nicolas de Tavernost devrait démissionner dans les prochaines heures. La raison ? La récente attribution des droits TV du Mondial 2026 à beIN Sports au nez et à la barbe de Ligue 1+ qui avait fait une offre pour récupérer les droits. «La constatation, simplement, que tout le monde ne tire pas dans le même sens», a-t-il déclaré au conseil d’administration. «Je ne suis pas en état de poursuivre ma mission efficacement à la tête de LFP Media», a-t-il conclu.

Finalement, quelques heures plus tard, on en sait plus sur cet incroyable rebondissement. Dans un entretien accordé à RMC Sport, Nicolas de Tavernost est sorti du silence et a un peu tempéré la chose. Il est revenu sur la situation et a posé ses conditions pour rester en poste. «Je ne continuerai pas dans ces conditions-là ! Non je n’ai pas présenté officiellement ma démission devant le conseil d’administration. Je veux que le monde du football français prenne conscience de la situation. J’attends qu’il réagisse et qu’il se positionne», a-t-il lancé dans un premier temps avant d’enchaîner.

De Tavernost veut le soutien du foot français !

«Nous avions réussi un coup médiatique et marketing formidable en obtenant les droits de la Coupe du Monde aux Etats-Unis pour la chaîne Ligue 1+. Nous avions gagné la compétition à la loyale. J’ai un contrat signé. La FIFA a accepté notre prix, puis a relancé les enchères. C’est la première fois qu’elle agit de cette manière. C’est donc qu’elle l’a fait sur intervention». L’ex-patron du groupe M6 estime ainsi que le président de beIN Sports Nasser al-Khelaïfi a usé de ses liens avec Gianni Infantino pour devancer Ligue 1+.

Et s’il n’a pas encore quitté son poste, Nicolas de Tavernost fixe ses conditions pour continuer à travailler au sein de LFP Media. «Je demande une réforme de la gouvernance du foot français. Il me faut le soutien des présidents des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Et celui du Paris SG, le premier club d’Europe aujourd’hui, et de ses dirigeants. Si le foot français est derrière moi ? Oui je le crois. Ce revirement a provoqué beaucoup d’agacement parmi les présidents de Ligue 1.» Ambiance donc au sein du football français qui traverse une nouvelle période très mouvementée…