Angleterre : Jordan Pickford incertain pour l’Euro ?

Voilà une nouvelle qui devrait inquiéter le sélectionneur de l’Angleterre Gareth Southgate. Le gardien d’Everton, et gardien titulaire de la sélection, Jordan Pickford s’est de nouveau blessé lors de la rencontre face à Burnley. Il devrait être absent au moins six semaines. De quoi revenir tout juste pour l’Euro, mais sans réellement de rythme.

En début de saison, le gardien anglais de 27 ans s’était déjà blessé. Et alors que le staff médical estimait que l’ancien portier de Stoke City était remis à 100%, le problème s'est finalement aggravé ce week-end. Une situation qui agace d’abord son coach Carlo Ancelotti, privé de son gardien titulaire dans sa course aux places européennes, tout comme le sélectionneur des Three Lions qui va devoir composer sans son numéro 1 pour la prochaine trêve et peut-être même pour l’Euro.