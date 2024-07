Euro 2024, Angleterre : la surprise Luke Shaw

Absent une bonne partie de la saison avec Manchester United, Luke Shaw a tout de même été appelé par Gareth Southgate dans la liste de l’Angleterre pour l’Euro 2024. Entré en jeu face à la Suisse, en quart de finale, et contre les Pays-Bas, en demi, il a le plus souvent été suppléé par Kieran Trippier, habituellement latéral droit. Mais pour cette finale face à l’Espagne, le sélectionneur britannique a décidé de faire un choix fort.

D’après The Athletic, Shaw devrait démarrer sur le couloir gauche de la défense face à la Roja, ce dimanche soir, au stade olympique de Berlin. Le joueur de Man Utd n’a plus joué 90 minutes depuis le 1ᵉʳ février 2024, et un déplacement à Wolverhampton, en Premier League.