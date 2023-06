PSG : la dernière complètement manquée de Lionel Messi avec le PSG !

La suite après cette publicité

Lionel Messi au Paris Saint-Germain, c’est désormais de l’histoire ancienne. S’il n’y avait déjà plus vraiment de doute concernant l’avenir de la Pulga, le PSG a mis fin au suspens avant le début de la rencontre. «Après deux saisons passées dans la capitale, l’aventure entre Leo Messi et le Paris Saint-Germain prendra fin au terme de l’exercice 2022-23. Le Club tient à remercier chaleureusement le septuple Ballon d’Or, vainqueur sous les couleurs Rouge & Bleu d’un Trophée des Champions et de deux titres de champion de France» peut-on lire dans un communiqué. Une histoire d’amour débutée un soir d’août et qui prend donc fin un peu moins de deux ans plus tard. L’Argentin n’aura pas laissé un souvenir impérissable dans la capitale. Et sa dernière sous le maillot parisien a été compliquée, à l’image de son histoire dans la Ville Lumière.

Des sifflets pour la dernière de la Pulga

Si le champion du monde argentin espérait sortir par la grande porte, c’est raté. Son voyage polémique en Arabie Saoudite encore dans toutes les têtes, les supporters parisiens annoncent la couleur à l’annonce des compositions d’équipe. Le numéro 30 parisien est copieusement sifflée du côté du Virage Auteuil et ce n’est qu’un avant-goût de ce qui l’attend. À l’image de ses deux années parisiennes, Lionel Messi n’a pas donné l’impression de se transcender sur le terrain. Et il a même fait preuve d’un gros manque d’efficacité. Le génie argentin s’illustre une première fois avec une frappe bien détournée par le portier clermontois. Juste avant la pause, ce dernier manque l’occasion de rajouter un but à son compteur avec un coup franc qui s’envole au-dessus de la barre. La soirée est délicate pour Léo Messi, sifflé par une partie du public du Parc des Princes.

En deuxième mi-temps, le PSG sombre et se prend une remontada. Peu avant l’heure de jeu, Kylian Mbappé offre un caviar à l’Argentin que ce dernier transforme en essai. Un incroyable manque de réalisme et de précision de la part du joueur de 35 ans qui a failli se transformer en héros dans le temps additionnel (90ème+3), mais son coup franc est une fois de plus détournée par un Mory Diaw bien inspiré. L’aventure parisienne de Léo Messi qui a duré deux ans s’arrête donc ce samedi 3 juin 2023. En 74 matchs toutes compétitions confondues disputés sous le maillot du PSG, la Pulga a inscrit 32 buts et délivré 35 passes décisives pour 2 titres de champion de France et un Trophée des Champions. Un bien maigre bilan pour un joueur de cette qualité.

Encore sifflé lors de la célébration

Malgré sa saison plus que décevante sportivement, Lionel Messi termine la saison avec des stats très honorables. Preuve en est, avec 16 passes décisives, il a terminé meilleur passeur de la saison. Au moment de la célébration, le PSG en a profité pour remettre ce trophée à la Pulga. Mais là encore, il n’a pas échappé à la colère des supporters. Au moment d’annoncer son nom dans tout le Parc des Princes, LM10 a encore une fois été hué par les supporters. Une scène dure pour le joueur qui n’a pas voulu montrer quoique ce soit à l’image.

«Messi et Ramos ? Ce sont deux grands joueurs, qui ont marqué l’histoire, c’était un honneur de jouer avec eux. Ce sont deux légendes, à qui je mérite le meilleur pour la suite », a expliqué Donnarumma après la rencontre. Mais cette dernière avec le club de la capitale illustre bien le malaise et l’histoire entre Messi et le PSG. Comme un énième symbole, Lionel Messi n’a pas participé au tour d’honneur des joueurs avec le trophée. La légende n’aura jamais su marquer le club et c’est donc sur une dernière manquée qu’il quitte le club.