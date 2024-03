SPL : porté par Ruben Neves, Al-Hilal renverse Al-Riyadh

Quelques jours après avoir pris une sérieuse option sur la qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions asiatique en venant à bout d’Al-Ittihad sur le score de 2 buts à 0, Al-Hilal devait se concentrer de nouveau sur le championnat avec en ligne de mire un déplacement sur la pelouse d’Al-Riyadh dans le cadre de la 23e journée de Saudi Pro League.

Classement live SPL # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Al Hilal 62 22 56 20 2 0 67 11 15 Riyadh 23 22 -21 6 5 11 20 41

En manque de réussite en première période, à l’image du but refusé de Mitrovic dès la 11e minute puis de son penalty raté avant la pause, l’actuel leader du championnat saoudien s’est fait surprendre au retour des vestiaires avant d’inverser progressivement la tendance. Auteur de l’égalisation (1-1, 67e), Ruben Neves s’est ensuite mué en passeur décisif pour Michael (1-2, 75e) avant que Mitrovic ne scelle la victoire des siens dans le temps additionnel (1-3, 90e+3) pour permettre à son écurie de prolonger sa belle série d’invincibilité. Au classement, Al-Hilal consolide plus que jamais sa première place et prend provisoirement 12 points d’avance sur Al-Nassr. En face, Al-Riyadh demeure aux portes de la relégation.