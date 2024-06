Euro 2024 : les mots forts de Didier Deschamps sur l’Allemagne

Durant la phase de poules de l’Euro, l’Allemagne a été impressionnante, notamment grâce à ses victoires consécutives contre l’Écosse (5-1) et la Hongrie (2-0). Le match nul contre la Suisse (1-1) n’a que peu terni un début d’Euro réussi. Avec l’Espagne, c’est la sélection qui est apparue la plus dangereuse parmi les favorites. Interrogé par Bild sur le duo Florian Wirtz - Jamal Musiala, le sélectionneur français s’est dit impressionné par l’effectif allemand.

« Ils ont de grandes qualités, ils sont persévérants et rapides, ce sont des joueurs de haut niveau, et j’ajouterais Kai Havertz. Les trois se déplacent beaucoup et ont une très haute qualité individuelle balle au pied, ils peuvent causer beaucoup de difficultés à l’adversaire. Ajoutez à cela des joueurs comme Leroy Sané, Thomas Müller et sans oublier Niclas Füllkrug avec son style de jeu légèrement différent, c’est déjà fort », a-t-il analysé au sujet des joueurs de la Mannschaft. L’équipe de France pourrait affronter l’Allemagne en demi-finale.