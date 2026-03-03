Flamengo pense à un ex-de Ligue 1 pour remplacer Filipe Luis

Vainqueur de la Copa Libertadores, de la Série A brésilienne, du championnat carioca et de la Supercoupe du Brésil en 2025, Filipe Luis vient d’être limogé par le Mengão… juste après la victoire 8-0 de Flamengo face à Madureira, en championnat carioca. Une information qui a étonné tout le monde au Brésil, et même Filipe Luis, qui ne s’y attendait pas, d’après Globoesporte.

Le média brésilien ajoute que Flamengo n’a pas encore annoncé qui dirigera l’équipe pour dimanche, en finale de la Carioca, contre Fluminense, car le club espère avoir un nouvel entraîneur d’ici là. Parmi les noms les plus souvent cités, le plus en vogue est celui de Leonardo Jardim, qui avait déjà été cité à la fin de l’année dernière, lorsque le renouvellement du contrat de Filipe Luis s’avérait compliqué. L’entraîneur portugais, ancien de l’AS Monaco et de Cruzeiro, se trouve actuellement au Brésil et est le favori.