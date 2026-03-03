Menu Rechercher
Flamengo vire son coach Filipe Luis après une victoire 8-0

Filipe Luis, l'entraineur de Flamengo @Maxppp

Il était le coach à succès de Flamengo et a bien failli battre le PSG en finale de la Coupe Intercontinentale en décembre dernier. Vainqueur de la Cope Libertadores, de la Série A brésilienne, du championnat carioca (État de Rio, ndlr) et de la Supercoupe du Brésil en 2025, Filipe Luis vient d’être limogé par le Mengão. L’information a pris tout le monde par surprise puisqu’elle est tombée juste après la victoire 8-0 de Flamengo face à Madureira en championnat carioca.

«Le Clube de Regatas do Flamengo annonce qu’à compter de ce mardi, Filipe Luís ne sera plus à la tête de l’équipe professionnelle. Ivan Palanco (entraîneur adjoint) et Diogo Linhares (préparateur physique) quittent également le club. Le Flamengo remercie l’ancien athlète et entraîneur Filipe Luís pour tout ce qui a été accompli et partagé au cours de cette aventure. Le club lui souhaite beaucoup de succès et de chance dans la suite de sa carrière professionnelle», peut-on lire dans le communiqué relayé par Globo, qui explique que Filipe Luis a été limogé après le pire début de saison du club carioca depuis 10 ans (le club est 11e du championnat brésilien).

Voir tous les commentaires (3)
