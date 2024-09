Lens - OL : le constat lucide de Clinton Mata après la rencontre

L’Olympique Lyonnais n’a pas pu faire mieux qu’un match nul ce dimanche soir à Lens, pour le dernier match de cette 4e journée de Ligue 1. Un match dans lequel Lyon s’est vu refuser deux buts pour des positions de hors-jeu. Au micro de DAZN, Clinton Mata a donné son ressenti sur la performance lyonnaise, qui a dominé l’équipe lensoise par moments durant la rencontre.

« On venait chercher un résultat, ça a été un bon match des deux côtés et je pense que le nul est mérité. C’est clair qu’au regard des occasions, il nous a manqué de conclure nos opportunités. On progresse, on a vu un groupe solide, on n’a rien laissé à nos adversaires défensivement et on laisse nos coéquipiers sur le plan offensif, on aurait pu récupérer les 3 points. Ce n’est pas pour aujourd’hui, mais ça sera pour le prochain match », a déclaré le défenseur angolais. Lyon, 13e à l’issue de cette journée, accueillera l’Olympique de Marseille, le week-end prochain.