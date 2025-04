CdF, PSG : la réaction à chaud d’Ousmane Dembélé

Si le Paris Saint-Germain s’est sorti du piège dunkerquois en demi-finale de Coupe de France (4-2), c’est en partie grâce au doublé signé par Ousmane Dembélé. L’attaquant français est plus que jamais en forme, mais il a tenu à rendre hommage à ses coéquipiers à l’issue du match.

« C’est surtout un travail collectif. Mes partenaires me servent bien. Je suis toujours en bonne position pour marquer des buts, mais c’est surtout un travail collectif. C’est à l’image de la première période face à Saint-Étienne. Il fallait réagir très vite. On va prendre match par match, c’est la dernière ligne droite. On va rester concentré parce que c’est là que ça se joue », a-t-il déclaré au micro de France Télévision.