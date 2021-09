Brésil : le message de Neymar à Pelé

Auteur de son 69e but sous le maillot brésilien cette nuit face au Pérou (2-0), Neymar est devenu le meilleur buteur brésilien de l’histoire des éliminatoires d’un Mondial avec 12 réalisations, soit une de plus que ses illustres aînés Romario et Zico. Et après ce record, le joueur du PSG a tenu à envoyer un message à Pelé, hospitalisé en raison une tumeur détectée au colon.

« Pelé, j'espère que tu pourras récupérer bientôt, pour que tu puisses toujours regarder le Brésil. Pas seulement les Brésiliens, mais le monde entier est très triste de t'avoir à l'hôpital. J'espère que tu t’en sortiras, parce que je sais que tu es un guerrier ! Accroche-toi ! Tu es dans mes prières ! »

"Pelé, I hope that you can recover soon, so you can still watch the Brazil. Not only Brazilians, but the whole world is very sad for having you in the hospital. I hope that you get out of this one, because I know that you are a warrior! Hang on there! You are in my prayers!"🙏🏽 pic.twitter.com/iD7p5aKFVA