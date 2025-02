Franck Ribéry et Arjen Robben vont rejouer ensemble

Le Bayern Munich a annoncé une rencontre exceptionnelle pour ses supporters : Franck Ribéry et Arjen Robben, surnommés "Robbéry", se retrouveront sur le terrain le 17 mars lors du Trophée Franz-Beckenbauer se tenant à Munich. Ce match rendra évidemment hommage à Franz Beckenbauer, figure emblématique du football allemand et du Bayern, disparu en janvier 2024.

Les deux joueurs célèbres pour leur complicité sur le terrain et leurs performances spectaculaires, ont contribué à l’un des plus grands succès du Bayern en 2013, remportant le triplé historique : Bundesliga, Coupe d’Allemagne et Ligue des Champions. Bien qu’ils soient retraités, Ribéry et Robben restent très attachés au club. Cette rencontre permettra aux fans de célébrer leur héritage et de revoir leurs idoles en action. Les billets pour cet événement devraient se vendre rapidement, tant l’attente est grande.