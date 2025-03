FCSB - OL : les compositions officielles

Ce jeudi, les huitième de finale de la Ligue Europa 2024/2025 débutent avec un duel intéressant entre le FCSB et l’Olympique Lyonnais. A domicile, les Roumains s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Ștefan Târnovanu qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Mihai Popescu, Siyabonga Ngezana, Joyskim Dawa et Risto Radunović. Baba Alhassan et Adrian Șut se retrouvent dans l’entrejeu avec Malcom Edjouma un cran plus haut. En pointe, Florin Tănase est soutenu par David Miculescu et Juri Cisotti.

De leur côté, les Gones s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Lucas Perri dans les cages derrière Ainsley Maitland-Niles, Clinton Mata, Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico. Le milieu de terrain est assuré par Nemanja Matic et Tanner Tessman avec Corentin Tolisso un cran plus haut. Devant, Georges Mikautadze est accompagné dans les couloirs par Rayan Cherki et Ernest Nuamah.

Les compositions :

FCSB : Tarnovanu - Popescu, Ngezana, Dawa, Radunovic - Alhassan, Sut - Miculescu, Edjouma, Cisotti - Tanase

Olympique Lyonnais : Perri - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Tessman, Matic - Cherki, Tolisso, Nuamah - Mikautadze