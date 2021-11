Brest : l'appel du pied de Romain Faivre à l'AC Milan

Après son transfert avorté à l'AC Milan cet été, le milieu offensif Romain Faivre est finalement resté au Stade Brestois et réalise un très bon début de saison au niveau personnel, avec 4 buts et 4 passes décisives en 12 journées de Ligue 1, évitant à son équipe de plonger dans le fin fond du classement. Et dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport, l'ex-international Espoirs français (8 sélections, 2 buts) a avoué toujours rêver d'un transfert chez les Rossoneri, où il retrouverait un ancien coéquipier de l'AS Monaco.

«Je suis convaincu que pour s'imposer dans des équipes comme le Milan, il faut se préparer à l'avance. Je travaille donc avec un préparateur physique personnel trois fois par semaine, j'ai un nutritionniste pour manger sainement, mais je ne fais pas la cuisine... Enfin, j'ai un préparateur mental pour apprendre à mieux gérer les émotions et la pression typiques des grands clubs comme le Milan. (...) Je connais Ballo-Touré pour avoir joué avec lui à Monaco. Il me dit que Milan est un grand club, avec de grandes ambitions et des supporters fantastiques. Je suis aussi ambitieux. Bref, tout est réuni pour que ça marche», a-t-il déclaré dans les colonnes du quotidien transalpin.