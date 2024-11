EdF : Didier Deschamps explique le choix Lucas Chevalier

L’ombre de Kylian Mbappé planait avant même le début de conférence de presse de Didier Deschamps. Quelques minutes plus tôt, et alors que la tendance était plutôt à un retour de la star de l’équipe de France, l’information circulait de sa nouvelle absence. La seconde après son forfait il y a un mois qui a vu le capitaine des Bleus prendre le chemin de Stockholm avec des conséquences encore inconnues. Le sélectionneur doit donc à nouveau faire sans son avant-centre pour ces deux matchs de Ligue des Nations face à Israël (14 novembre) et l’Italie (17 novembre) mais avec un nouveau gardien. Lucas Chevalier a été appelé pour la première fois.

Il s’agit là d’une juste récompense pour le portier lillois, impressionnant depuis qu’il s’est imposé dans la cage de son club formateur à l’été 2022. «C’est une étape importante pour lui. Il a été performant la saison dernière et il continue à l’être sur la scène européenne. C’est au détriment d’Alphonse Areola qui n’y est pas. Les évènements ont fait qu’il est là. Il rejoint ce groupe et la confrérie des gardiens», explique le sélectionneur en conférence de presse sans préciser la place du nouvel appelé de 23 ans dans la hiérarchie des gardiens de but avec Mike Maignan et Brice Samba.