CdM des Clubs 2025, PSG : Messi en huitièmes, Cavani en quarts et Mbappé en demies ?

Le tirage au sort de la toute nouvelle Coupe du Monde des Clubs vient d’avoir lieu et le Paris Saint-Germain est désormais fixé. Les Franciliens, placés dans le groupe B, seront opposés à l’Atlético de Madrid, adversaire rencontré en Ligue des Champions il y a tout juste un mois, Botafogo, vainqueur de la Copa Libertadores, et le Seattle Sounders, 4e de la saison régulière de MLS en conférence ouest et éliminé en finale de conférence par LA Galaxy. Un groupe abordable qui pourrait permettre aux Rouge et Bleu de retrouver les 8es de finale de la compétition. Dans ce cas de figure, les hommes de Luis Enrique, s’ils se qualifient, croiseront avec le groupe A et pourraient alors affronter l’Inter Miami d’un certain Lionel Messi.

En effet, si le PSG termine à la première place de son groupe, il défiera le 2e du groupe A, composé de Palmeiras, du FC Porto, d’Al Ahly et donc de l’Inter Miami. En cas de victoire lors des 8es de finale, le PSG croisera ensuite avec des équipes des groupes C et D. Les Parisiens pourraient donc retrouver le Bayern Munich qui l’a battu en Ligue des champions il y a une dizaine de jours ou encore Chelsea. Les champions de France en titre pourraient aussi recroiser la route d’une de ses légendes, Edinson Cavani, l’avant-centre de Boca Juniors, présent dans le groupe C avec le Bayern, Auckland City, et Benfica. Enfin, pour envisager d’éventuelles retrouvailles avec Kylian Mbappé, un PSG-Real Madrid ne sera pas possible avant les demi-finales.