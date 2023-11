Les plus grosses humiliations du football de sélection au 21e siècle

Qui dit football de sélection et raclée nous ramène automatiquement un soir de juillet 2014 et une victoire 7-1 de l’Allemagne face au Brésil. Un score large et humiliant infligé aux Auriverdes à domicile lors de leur Mondial et ce qui s’apparente à la plus grosse défaite de leur histoire. Néanmoins à l’échelle du football de sélection, ce n’est rien par rapport à d’autres résultats qui ont eu lieu au 21e siècle et qui ont concerné deux sélections. Le bon exemple est la victoire hier de l’équipe de France à l’Allianz Riviera de Nice contre Gibraltar. En démonstration face à la sélection de la péninsule ibérique, les Bleus ont gagné 14-0, ce qui représente la plus grosse victoire de leur histoire. Un match qui a fait de l’équipe de France, l’équipe européenne a s’imposer sur le plus grand score lors d’un match éliminatoire.

La suite après cette publicité

Le précédent record était détenu par l’Allemagne lors des éliminatoires de l’Euro 2008. Face à Saint-Marin, les Allemands s’étaient imposés 13-0 avec notamment un quadruplé de Lukas Podolski. 207e actuellement au classement FIFA. La Sérénissime a connu des résultats désastreux au fil des années. On peut penser à un 10-0 face à la Pologne (éliminatoires Coupe du monde 2010), un 11-0 contre les Pays-Bas (éliminatoires Euro 2012), un 9-0 face à la Russie (éliminatoires Euro 2020), le même score contre la Belgique (éliminatoires Euro 2020) ou dernièrement une défaite 10-0 contre l’Angleterre (éliminatoires Coupe du monde 2022). Nouveau rival dans les lourdes défaites, Gibraltar, outre le 14-0 concédé face aux Bleus, a connu une lourde défaite 9-0 contre la Belgique lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2018.

À lire

EdF : Jean-Clair Todibo est aussi bluffé par Warren Zaïre-Emery

31-0, le record pour l’Australie

Pour terminer par les lourdes défaites en Europe, on peut noter une victoire 9-0 de l’Allemagne face au Liechtenstein lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 et un succès 9-0 du Portugal contre le Luxembourg lors des éliminatoires de l’Euro 2024. Si l’Amérique du Sud est une confédération où le niveau reste équilibré, l’Afrique de son côté a un système qui permet d’éviter des rencontres trop déséquilibrées, mais cela tend à évoluer. Si lors des éliminatoires de la CAN 2023, le Nigéria a gagné 10-0 contre Sao Tomé et Principe, les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 mêlent toutes les sélections et offrent des scénarios plus déséquilibrés. C’est le cas par exemple de la Côte d’Ivoire qui a écrasé les Seychelles 9-0.

La suite après cette publicité

Désormais dans la zone asiatique, l’Australie était totalement au-dessus de la concurrence, notamment lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2002. Les Socceroos avaient écrasé Tonga 22-0 avec un sextuplé de John Aloisi et un quadruplé de Damian Mori. Mais ce n’était rien par rapport au match du 11 avril 2001. Opposés aux Samoa américaines, les Australiens vont écraser totalement leur adversaire. Alors qu’il fêtait sa deuxième cape et qu’il avait marqué au match précédent, le buteur Archie Thompson va inscrire 13 buts lors de ce match et devenir le joueur à avoir marqué le plus de buts dans un match international. Son coéquipier David Zdrilic ne sera pas en reste avec un octuplé (8 buts). Score final, un massacre 31-0 qui est encore aujourd’hui le plus gros écart enregistré dans une rencontre internationale.

Les éliminatoires de la Coupe du monde 2002 ont aussi fait des ravages en Asie. Placé dans un groupe avec l’Iran et le Tadjikistan, Guam a vécu un cauchemar il y a plus de 20 ans en perdant respectivement 19-0 et 16-0 face aux deux équipes. Dernièrement, on a revu d’autres scores très importants sur la scène asiatique. Le Qatar s’était offert le Bouthan sur le score de 15-0 lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2018. Lors de la Coupe du monde 2022, le Japon a écrasé la Mongolie 14-0 lors des éliminatoires. L’Iran a fait encore mieux face au Cambodge avec des victoires 14-0 et 10-0 sur les deux confrontations. Des écarts démesurés et des scores-fleuves qui font le charme de ces rencontres internationales où David se mesure à Goliath. Cette fois en revanche, ça tourne mal en général …