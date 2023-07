Parme : Gianluigi Buffon songe à une étrange nouvelle destination

La suite après cette publicité

16 janvier 1995. En cette date, un jeune gardien italien, formé au club depuis ses 13 ans, était titulaire dans les cages de Parme, lors d’une rencontre de Serie A face au grand Milan AC. Plus de 28 ans plus tard, Gianluigi Buffon porte toujours les couleurs du club d’Émilie-Romagne, aujourd’hui pensionnaire de Serie B. Certes de l’eau a coulé sous les ponts après un long et mythique passage à la Juventus (685 matchs joués en 19 saisons totales), une inévitable et historique page en Nazionale (176 sélections) et une courte expérience française au Paris Saint-Germain (25 matchs).

Mais en 2021, le natif de Carrare avait décidé de revenir là où tout a commencé. Deux saisons et 45 rencontres dans l’antichambre italienne plus tard, Gianluigi Buffon doit se poser (encore une fois) une nouvelle question. Quel avenir pour le portier italien ? Les prochaines heures seront cruciales pour l’avenir du gardien. Selon ce que rapporte le journaliste italien Gianluca Di Marzio, Buffon est sur le point de décider de continuer à jouer ou non. Et plusieurs scenarii sont possibles selon les souhaits et intérêts de Gianluigi Buffon qui n’a pas donné d’indices en déclarations ces derniers mois.

Encore de l’hésitation

Si aucune décision n’a encore été prise de manière concrète, l’ancien gardien de l’équipe nationale se retrouve face à trois options : continuer, rester ou partir. La première possibilité est le statuquo. En effet, Gianluigi Buffon a un bail jusqu’en 2024 avec les Gialloblù et peut donc aller au bout de son contrat, en donnant des petits coups de mains à Parme qui cherche encore à remonter en Serie A après deux campagnes consécutives en deuxième division. L’autre cas de figure est la retraite. Bien évidemment qu’à l’âge de 45 ans, Buffon peut aussi décider de raccrocher définitivement les crampons et de ranger ses paires de gants au placard pour entamer une nouvelle reconversion à la télévision ou dans la direction sportive.

Néanmoins, d’après les indiscrétions de Corriere dello Sport et de la Gazzetta dello Sport, le gardien italien a une offre à l’étranger - et pas n’importe laquelle puisqu’elle provient de l’Arabie saoudite qui continue de son mercato d’été collector. En effet, un club saoudien a mis sur la table une proposition alléchante au portier de 45 ans : un contrat de deux saisons jusqu’en 2025, pesant près de 30 millions d’euros, soit un salaire annuel avoisinant les 15 millions. Il deviendrait alors le deuxième Italien à jouer dans la Saudi Pro League après Sebastian Giovinco, qui a porté le maillot Al-Hilal entre 2019 et 2021.