Belgique : Thibaut Courtois peste contre l'UEFA

Après la défaite face à l'Italie pour le match de la troisième place de la Ligue des nations (2-1), le gardien de but de la Belgique Thibaut Courtois a remis une couche sur l'inutilité de cette rencontre, après l'avoir déjà exprimé à la suite du revers face à la France : « Ce match est juste un jeu d'argent et nous devons être honnêtes à ce sujet. Nous le jouons simplement parce que pour l'UEFA, c'est de l'argent en plus. Regardez à quel point les deux équipes ont changé [leurs compositions]. Si les deux équipes avaient été en finale, d'autres joueurs auraient joué en finale. Cela montre simplement que nous jouons trop de matches. »

La suite après cette publicité

Sous contrat avec le Real Madrid, un des clubs fondateurs de la Super League, le portier madrilène a également pointé du doigt l'hypocrisie de l'UEFA : « ils ont créé un trophée supplémentaire (UEFA Conference League, ndlr)... c'est toujours la même chose. Ils peuvent être en colère contre les autres équipes qui veulent une Super League, mais ils ne se soucient pas des joueurs, ils ne se soucient que de leurs poches. C'est une mauvaise chose que l'on ne parle pas des joueurs. Et maintenant, vous entendez parler d'un championnat européen et d'une coupe du monde chaque année, quand aurons-nous du repos ? Jamais. »