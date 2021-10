Belgique : Thibaut Courtois n'a pas envie de jouer le match pour la 3e place

La suite après cette publicité

Une nouvelle fois impuissant face à l'équipe de France après la défaite frustrante lors du Mondial 2018, Thibaut Courtois n'a pu empêcher le revers des Diables Rouges face aux Bleus (2-3) lors des demi-finales de la Ligue des Nations ce jeudi soir. Et comme l'impression d'un déjà-vu, le portier du Real Madrid s'est encore distingué d'un commentaire rempli d'amertume. Interrogé au micro de RTL Belgique, le dernier rempart des Belges a exprimé sa déception, allant même jusqu'à remettre en cause l'intérêt de la petite finale face à l'Italie, prévue dimanche à 15 heures.

Questionné sur la prestation globale, le gardien madrilène a, dans un premier temps, souligné le match à deux visages des siens avant de s'illustrer par un commentaire qui ne manquera pas de faire parler : «on a bien joué en première mi-temps, notamment au niveau de la possession. En deuxième mi-temps, ils ont pressé un peu plus haut. On n’est pas restés calmes avec le ballon. On a donné des buts cadeaux. C’est dommage. Je n’ai pas revu les buts. Mais sur le premier, face à des joueurs comme ça c’est normal qu’ils aient la classe pour faire ça dans la surface. Pour le deuxième but, c’est dommage ce penalty. On savait que 2-0 ce ne serait pas assez face à la France. Il n’y a pas de frustration. (…) Le match de dimanche face à l’Italie ne sert à rien. Être 3e en Ligue des nations, ça ne sert à rien. Je ne sais pas pourquoi on joue ce match».