Belgique - France : les notes du match

Qui pour rejoindre l'Espagne en finale de Ligue des Nations ? Après la victoire de la Roja contre l'Italie (2-0), la Belgique et la France s'affrontaient ce jeudi soir à l'Allianz Stadium de Turin pour la deuxième demi-finale de la compétition. Les deux sélections se retrouvaient donc trois ans après leur confrontation à la Coupe du Monde 2018, dans laquelle les Bleus avaient pris le meilleur grâce à un but de Samuel Umtiti. Pour ce match en terres italiennes, Didier Deschamps alignait un 3-5-2 avec Griezmann en numéro 10, un duo Mbappé-Benzema devant et les frères Hernandez sur le plan défensif. Roberto Martinez conservait lui son 3-4-3 avec le Lyonnais Denayer en défense et un trio De Bruyne-Lukaku-Hazard en attaque. Dès les premiers instants, les Bleus souffraient face à des Diables Rouges entreprenants. Il fallait un excellent Lloris sur une tentative de De Bruyne pour sauver, déjà, les champions du Monde 2018 (4e). Les Tricolores réagissaient par Mbappé (6e) ou Pavard (8e), mais ça ne donnait rien. La suite de la première période était moins séduisante mais le tableau d'affichage allait bouger après la demi-heure de jeu. Trouvé côté gauche, Carrasco rentrait dans l'axe avant de faire la différence sur une frappe du droit qui surprenait Lloris au premier poteau (37e, 1-0). Dans le dur, les Bleus craquaient...

Servi par De Bruyne, Lukaku se jouait facilement de Lucas Hernandez avant de fusiller Lloris (41e, 2-0). A la pause, les hommes de Didier Deschamps étaient donc dos au mur, et une réaction était vivement attendue. Au retour des vestiaires, Mbappé et ses partenaires montraient directement un meilleur visage. Et après une reprise de Lukaku, les Français étaient récompensés. Le joueur du PSG faisait la différence pour servir Benzema dans la surface. Bien pris par les Belges, l'ancien Lyonnais arrivait à placer une frappe croisée qui terminait au fond des filets (62e, 1-2). Un but qui relançait les Bleus quelques instants après un raté de Griezmann (58e). Reboostés, les Tricolores revenaient rapidement au score. Tielemans touchait Griezmann dans la surface et l'arbitre accordait un penalty aux Bleus avec l'aide de la VAR. Mbappé le transformait (69e, 2-2). Derrière, c'était un combat de gardien entre Lloris, décisif devant De Bruyne (73e), et Courtois qui sortait un tir de Tchouaméni (77e). La rencontre s'emballait en fin de match avec cette énorme occasion de Mbappé (86e) et ce but refusé à Lukaku pour un hors-jeu (88e). Pogba, lui, trouvait l'équerre sur un coup-franc direct (90e). On se dirigeait alors vers la prolongation mais Théo Hernandez, d'un boulet de canon bien croisé, offrait la victoire et la qualification à l'équipe de France (90e+1, 2-3) ! Menés 2-0, les Bleus inversaient donc la tendance pour se hisser en finale, face à l'Espagne (dimanche à 20h45) !

L'homme du match : Mbappé (8) : l'attaquant parisien a été le Français le plus actif sur le front de l'attaque des Bleus. Auteur d'une accélération tonitruante dès l'entame du match (6e), il amène la première frayeur dans la défense belge. Inspiré dans son orientation du jeu, il est également à l'origine d'un très bon centre à destination de Pavard (8e). En jambes et n'hésitant pas à prendre sa chance (23e) sur une remise astucieuse de Griezmann, il est le seul à avoir tenté de déborder l'arrière-garde des Diables Rouges, à l'image de ce rush solitaire (28e) pour dynamiser le jeu des Bleus, en demi-teinte dans la première période. Sur sa lancée, le natif de Bondy est une nouvelle fois inarrêtable sur son débordement occasionnant l'énorme raté de Griezmann (58e) et voit finalement ses efforts payer quelques instants plus tard. Passeur décisif sur le but de Benzema, KM7 a sublimé chacune de ses prises de balle (9 dribbles réussis sur 10 !) pour permettre aux Bleus d'exister dans cette demi-finale. Fort techniquement mais tout aussi impressionnant mentalement au moment de transformer le penalty accordé et permettant aux Tricolores d'égaliser (69e). Prestation XXL.

France

- Lloris (4) : capitaine des Bleus ce soir, le portier de Tottenham s'est montré décisif d'entrée de match. Auteur d'une parade étincelante, il repousse d'une main gauche, ferme, la frappe à bout portant de De Bruyne (4e) et permet à ses coéquipiers de rester dans la rencontre. Au fil des minutes, le dernier rempart de l'équipe de France s'est contenté d'assurer proprement ses premières relances mais a vécu une fin de mi-temps très difficile. Pris au premier poteau sur l'ouverture du score de Carrasco (37e), il est légèrement masqué par les interventions combinées de Pavard et Koundé. Une nouvelle fois battu sur la frappe de Lukaku (41e), il est une encore coupable de laisser son premier poteau trop ouvert (41e) même si la frappe de l'attaquant des Blues semble inarrêtable. Profitant de la domination française au retour des vestiaires, il est malgré tout décisif sur la frappe de De Bruyne (74e) et empêche les Diables Rouges de reprendre l'avantage. Prestation en demi-teinte faite de parades décisives et d'erreurs coupables de placement.

- T. Hernandez (6,5) : dans un rôle de piston gauche, le Milanais n'a pas eu grand chose à effectuer dans son couloir au cours du premier acte. Très sérieux dans son placement, il s'est affirmé physiquement sur les quelques duels à jouer, à l'image de retour plein d'autorité devant Castagne (17e). Si il a tenté de proposer des solutions sur le plan offensif, il a trop peu été trouvé par ses coéquipiers, pris au fil des minutes par l'intensité des hommes de Roberto Martinez. Dans une seconde période dominée par les Bleus, le défenseur des Rossoneri aurait pu se montrer encore plus percutant dans le couloir gauche. Qu'importe, pour sa deuxième sélection, il est finalement le héros de cette rencontre en inscrivant le but de la victoire d'une frappe puissante et précise laissant Courtois impuissant (90+1e). Merci Monsieur Hernandez.

- Koundé (6,5) : dans ce système à trois défenseur, le joueur de Séville s'est fait une première grosse frayeur en se ratant complètement sur le centre de Lukaku, qui profite à De Bruyne. Auteur d'un arrêt extraordinaire, Lloris permet malgré tout aux Bleus de rester dos à dos avec les Belges (4e). En plein cœur de sa surface, il est par ailleurs auteur d'un magnifique geste défensif devant Hazard (31e) empêchant l'attaquant belge de prendre sa chance. Finalement peu inquiété, il est impuissant sur la frappe de Carrasco et constate les dégâts (37e) sur le missile de Lukaku (41e). Affichant un visage globalement rassurant, en témoigne son intervention pleine d'autorité sur Carrasco (55e), l'homme aux quatre sélections a réalisé une performance à la hauteur des attentes.

- Varane (6) : le nouveau défenseur central de Manchester United a retrouvé Lukaku, de retour à Chelsea, dès les premières minutes de la rencontre. Déposé par l'attaquant des Diables Rouges, il peut remercier Lloris, auteur d'un arrêt exceptionnel devant De Bruyne (4e). Propre dans ses relances, vigilant dans son placement, le Red Devil n'a pas pris de risques et ne peut rien faire sur les deux buts belges dans ce premier acte. A l'image de ses coéquipiers de défense, il a souffert face à la présence de Lukaku (50e) mais a globalement très bien communiqué pour limiter l'impact d'un Lukaku souvent imprenable en un contre un.

- L. Hernandez (6) : très présent défensivement dans les premières minutes, le Bavarois est apparu très rassurant pour ses compagnons de défense. Auteur d'un très bon retour défensif sur Lukaku (7e), il est également bien présent sur la trajectoire de la frappe de De Bruyne (11e). Vigilant face à Castagne (23e), il a malgré tout vécu une fin de première période très compliquée, à l'image du collectif français. Pris de vitesse sur le but de Lukaku (41e), il est le principal fautif de la deuxième réalisation belge. Dans ce moment délicat à gérer, il est également mis en difficulté sur le pressing de De Bruyne (43e). A l'instar de ses partenaires, il a profité de la domination collective pour vivre un second acte plus tranquille, excepté cette frayeur où il voit Lukaku inscrire le troisième but, finalement refusé pour hors-jeu. Une prestation d'ensemble très convaincante.

- Pavard (3) : évoluant dans un rôle de piston droit devant Koundé, le joueur du Bayern Munich s'est peu montré sur le plan offensif au cours du premier acte. Bien qu'auteur de la première frappe française sur un service idéal de Mbappé (8e), il s'est par ailleurs montré assez laxiste sur le plan défensif face à la vivacité de Carrasco et Hazard. Trop éloigné au marquage, il laisse d'ailleurs Carrasco trop libre sur l'ouverture du score (37e) et a souvent été pris sur le plan défensif (2 duels remportés sur 7). Sous l'impulsion de ses coéquipiers, il s'est légèrement réveillé dans le second acte, en proposant notamment beaucoup plus de choses intéressantes sur le plan offensif mais sa fragilité défensive a trop souvent mis les siens en danger. Sur le départ de Carrasco amenant le troisième but belge, finalement refusé, il est encore dépassé. Un laxisme beaucoup trop important pour la scène internationale. Remplacé par Dubois (90+2e)

- Rabiot (3) : dans son Juventus Stadium, le milieu des Bianconeri a été très discret au cours du premier acte. Malgré sa solidité dans les airs (43e) et son impact physique, il n'a pas forcément peser dans le cœur du jeu et s'est retrouvé très étouffé, juste avant la pause, face à la pression du collectif des Diables Rouges. Au retour des vestiaires, et ce malgré la domination française, l'ancien Parisien n'a jamais semblé à son aise dans cette rencontre. Une prestation décevante à oublier pour le milieu de la Vieille Dame. Remplacé par Tchouaméni (75e) tout proche de donner l'avantage aux Bleus sur une frappe à l'entrée de la surface détournée par Courtois (77e)

- Pogba (4,5) : à l'image de Rabiot, la star mancunienne a vécu un match compliqué. Très discret et peu trouvé par ses partenaires, il se distingue pourtant d'un très joli service à destination de Benzema (14e). Toujours aussi fin techniquement (19e), il est par ailleurs capable de se sortir de la pression des Diables Rouges dans l'entrejeu mais s'est globalement confronté au duo Witsel-Tielemans, très présents dans le premier acte. A l'instar de ses coéquipiers, il n'a pas su stopper les vagues offensives belges dans le dernier quart d'heure du premier acte. Au retour des vestiaires, il est le premier à tenter de réveiller les siens mais sa frappe (48e) puis sa tête (50e) n'inquiètent pas Courtois. Au milieu, l'ancien Bianconeri n'a jamais su véritablement se sortir des griffes belges mais aurait pu être le héros de ce soir sur un coup franc terminant finalement sa course sur la barre de Courtois (90e)

- Griezmann (5) : de retour à l'Atlético de Madrid, le maître à jouer des Bleus n'est pas dans la meilleure forme de sa carrière et si les parenthèses en équipe de France lui permettent souvent de retrouver confiance, son premier acte n'a pas été à la hauteur des attentes et de ses dernières sorties sous le maillot tricolore. Certes, l'attaquant des Colchoneros a tenté de décrocher au milieu pour proposer des solutions et aérer le jeu des Bleus mais «Grizi» est globalement resté très discret au cours de la première période. Hormis quelques remises en une touche à destination de Benzema ou Mbappé, il n'a jamais véritablement pesé aux abords de la surface adverse. Idéalement servi par Mbappé, il se rate complètement dans sa reprise en première intention qui aurait pu permettre aux siens de revenir dans la rencontre (58e) et a souvent montré du déchet et un manque de tranchant dans des situations, pourtant, très favorables. Touché par Tielemans, il est pourtant à l'origine du penalty qui permet aux Bleus de revenir dans ce match.

- Mbappé (8) : voir ci-dessus

- Benzema (7) : positionné à la pointe de l'attaque française, le buteur madrilène s'est montré toujours aussi participatif dans la construction du jeu offensif tricolore. Auteur de nombreux décrochages et de dézonages principalement dans le couloir gauche, il se signale sur un premier appel tranchant dans le dos de la défense belge mais est finalement signalé hors-jeu (14e). Plus discret au fil des minutes, il a subi la domination des coéquipiers de De Bruyne et consorts pour véritablement peser. Comme souvent au Real Madrid, le buteur des Bleus est pourtant celui qui a sonné la révolte au Juventus Stadium. Bien trouvé par Mbappé, il réalise un étincelant travail dos au but avant de tromper Courtois d'une frappe croisée imparable (62e). Décisif, encore et toujours. Remplacé par Veretout (90+6e)

Belgique

Courtois (4) : première mi-temps très tranquille pour le gardien du Real Madrid, qui n'a absolument pas été mis en danger. En revanche, il a eu beaucoup plus de travail en seconde période, mais il ne peut pas intervenir sur la frappe de Benzema qui finit au fond des filets (62e). C'est encore une fois difficile pour lui d'empêcher le deuxième but français, qui vient d'un penalty transformé par Mbappé (69e). Il sauve son équipe en détournant la frappe de Tchouaméni (77e). Il ne peut que dévier la frappe de T.Hernandez qui offre la victoire à l'équipe de France (90e+1).

Alderweireld (5) : il a logiquement souffert lorsqu'il était face à Mbappé et sa vitesse. Mis à part sur ces phases de jeu, il a bien défendu et a rarement été en difficulté, remportant la plupart de ses duels (2/3 duels gagnés à la pause). Il a été plus en difficulté en deuxième mi-temps, les Français mettant beaucoup plus d'intensité. Il a notamment eu du mal à gérer les appels de Benzema. Sur le dernier but des Bleus, il ne parvient qu'à dévier le centre de Pavard, qui finit dans les pieds de T.Hernandez (90e+1).

Denayer (5,5) : pris dans un premier temps par l'appel de Benzema dans son dos, il revient et parvient à contrer la frappe de ce dernier (14e). Il a très bien défendu, compensant notamment le manque de vitesse de ses deux coéquipiers en défense. Il a bien géré les courses de Mbappé, comme quand ce dernier tentait de s'infiltrer dans la surface (32e). Il est trop loin de Benzema sur le but de l'équipe de France et laisse l'attaquant du Real Madrid enchaîner contrôle puis frappe avec beaucoup trop de facilité (62e).

Vertonghen (4) : parfois pris par les appels en profondeur des attaquants français, il a pu compter sur Denayer pour couvrir ses arrières. Il était présent pour s'interposer face à la frappe de Griezmann juste devant sa ligne de but (77e). À l'image de son équipe, il a été plus en difficulté après la pause. Il a notamment dû faire face à un pressing plus intense des Français, ce qui a entraîné plus de perte de balles de sa part (9 ballons perdus).

Castagne (4,5) : il a beaucoup souffert dans son duel avec T.Hernandez. S'il n'a pas vraiment été inquiété défensivement en première mi-temps, il a tenté de se projeter vers l'avant sans grand succès. À la pause, il n'avait remporté aucun de ses 4 duels disputés. Il sert parfaitement Lukaku dans la surface, qui rate sa reprise de volée (51e). Remplacé par Batshuayi (90e+2) .

Tielemans (4) : grosse activité du joueur de Leicester au milieu de terrain. Avec Witsel, il a totalement pris le dessus sur Rabiot et Pogba en première mi-temps. Il a parfois perdu quelques ballons qui auraient pu s'avérer dangereux pour son équipe. Il se fait éliminer trop facilement par Mbappé, qui sert Benzema pour la réduction de l'écart au score française (62e). Il est une nouvelle fois coupable sur le deuxième but, puisque c'est lui qui fait la faute sur Griezmann, qui provoque le penalty transformé par Mbappé (69e). Remplacé par Vanaken (70e) .

Witsel (5) : il s'est montré très disponible en première mi-temps, notamment pour ses défenseurs centraux. Tous les ballons de relance passaient par lui, et il a été très propre dans cet exercice (97 % de passes réussies à la pause). Il a pris le dessus sur Pogba dans son duel avec ce dernier au milieu de terrain. On l'a beaucoup moins vu en deuxième mi-temps, durant laquelle il n'a pas su se défaire du pressing français pour permettre à son équipe de sortir le ballon proprement.

Carrasco (6) : positionné en piston gauche, il a été très discret en première mi-temps, se contentant d'essayer de bien défendre. Sur une de ses premières situations offensives, il rentre sur son pied droit et frappe à ras de terre au premier poteau, prenant Lloris à contre-pied pour le but du 1-0 (37e). Il se fait déposer par Mbappé, qui peut centrer pour Griezmann (58e). Il sert parfaitement Lukaku dans la course, mais ce dernier est signalé en position de hors-jeu (88e).

De Bruyne (6) : il était présent pour récupérer le mauvais dégagement de Koundé, mais doit s'incliner face au magnifique arrêt de Lloris (4e). Placé sur le côté droit de l'attaque de la Belgique au coup d'envoi, il a été absolument partout sur le terrain. Côté gauche pour servir Carrasco qui ouvre le score (37e), puis à nouveau sur la droite pour donner le ballon à Lukaku qui fait le break (41e). Plus discret en deuxième mi-temps, il a sonné la révolte des Diables Rouges après s'être fait égaliser. Sur une remise de Lukaku, il frappe fort, mais Lloris sort le ballon du bout des doigts (73e).

E.Hazard (5,5) : il a été l'attaquant belge le moins en vue en première mi-temps, même s'il a beaucoup bougé entre les lignes et permuté avec De Bruyne. Après un une-deux avec Lukaku, il tente sa chance depuis l'entrée de la surface, mais Lloris se couche bien dessus (45e). Il a tenté de prendre le jeu un peu plus à son compte en deuxième mi-temps, mais cela a coïncidé avec le retour en forme des Français qui sont parvenus à égaliser. Il a eu très peu de déchets dans son jeu et a été précis dans ses transmissions (93 % de passes réussies). Remplacé par Trossard (74e) .

Lukaku (7) : il résiste à L.Hernandez et prend Varane de vitesse pour centrer dans la surface, ce qui amène la grosse occasion de De Bruyne (4e). Il a été très utile aux Diables Rouges par son jeu dos au but, notamment sur cette remise qui met De Bruyne en position de frappe (11e). Servi par ce dernier, il élimine L.Hernandez en laissant passer le ballon entre ses jambes et trompe Lloris d'une frappe puissante (41e). Il écrase trop sa volée du pied droit sur un centre de Castagne (51e). Sur une de ses énièmes remises, il trouve De Bruyne dont la frappe est sortie du bout des doigts par Lloris (73e). Il pensait offrir la victoire à son équipe, mais son but est refusé pour une position de hors-jeu (88e).

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI de la Belgique

Le XI de la France