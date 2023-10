Yacine Adli dévoile ses ambitions avec l’AC Milan

Petit à petit, Yacine Adli grappille du temps de jeu à l’AC Milan. Le natif de Vitry-sur-Seine doit cependant faire face à une grosse concurrence dans l’entrejeu, surtout depuis l’arrivée de Ruben Loftus-Cheek et celle de Tijjani Reijnders cet été. Mais l’ancien Bordelais n’a pas froid aux yeux et tente de se démarquer au sein d’un club, leader d’Italie avec 21 points en 8 journées. «Nous sommes là-haut, mais la route est encore longue, nous voulons gagner quelque chose. Contre la Juve , ce sera un match important, mais ce ne sera pas le seul», détaille-t-il pour Sport Mediaset en vue du choc face à la Juventus dimanche soir (20h45).

«Mes débuts à San Siro ? Incroyable, je ne peux pas décrire ce que j’ai ressenti. Je n’oublierai jamais l’ovation des supporters quand j’ai quitté le terrain, c’était un rêve», décrit également Adli, qui espère remporter le championnat à l’issue de la saison. «Quand tu es à Milan, tu joues toujours pour gagner et le Scudetto est un de nos objectifs. On ne se met pas de pression et on n’en parle pas toujours, on reste concentré sur le travail et toujours nous essayons de donner le meilleur de nous-mêmes à chaque match». Ce qui est sûr, c’est que l’AC Milan fait parti des grands favoris pour succéder au Napoli.