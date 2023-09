AC Milan : Yacine Adli a bluffé tout le monde

La suite après cette publicité

C’est ce qu’on appelle saisir sa chance. Depuis son arrivée à l’été 2022 en provenance des Girondins de Bordeaux (après avoir été prêté un an), Yacine Adli n’avait pas su s’imposer aux yeux de son coach Stefano Pioli. Cet été encore, le technicien italien avait été très clair : il ne comptait pas du tout sur le milieu de 23 ans qui devait se trouver une porte de sortie. Malgré des intérêts de Francfort et Séville qui n’avaient pas abouti, Yacine Adli avait décidé de rester malgré la réticence de Pioli. «Pioli m’a dit que nous allions changer notre façon de jouer et que je n’étais pas inclus dans son équipe. Alors Tomori m’a demandé ce que j’allais faire et je lui ai dit : "Je vais rester ici et tu verras comment je joue"», avait-il confié à Sky Sport.

Mais son destin a basculé le 1er septembre quand Stefano Pioli a décidé de lui annoncer qu’il allait reculer d’un cran au milieu de terrain pour devenir la doublure de Krunic (un temps pisté par l’OL). Un bon dans la hiérarchie pour celui qui, en tant que milieu offensif, n’était que le 5 ou 6e choix dans l’effectif. Alors forcément, après le forfait de Krunic pour blessure musculaire contre Cagliari, c’est Yacine Adli qui a débuté dans un rôle de sentinelle pour son tout premier match de la saison. Et sa technique a ébloui toute l’Italie (le Milan s’est imposé 3-1). De quoi illustrer ses gros progrès et faire parler de lui.

À lire

Hachim Mastour : « on m’a vu comme une machine à fric »

Il va débuter face à la Lazio

«Yacine Adli, c’est un style de vie : s’arrêter pour réfléchir, ne pas accélérer le rythme cardiaque. En effet, Yacine Adli est un style et c’est tout : élégant, technique, pour les esthètes. Le football de la fin du XXe siècle, greffé à cette époque du gegenpressing» titrait la Gazzetta Dello Sport après sa prestation. Même son de cloche pour Paulo Sousa, entraîneur de la Salernitana et ancien coach d’Adli à Bordeaux, au micro de la télévision italienne : « c’est un garçon splendide, un ouvrier. Techniquement extraordinaire, un créatif. À Bordeaux, je l’ai décrit comme le nouveau Zinedine Zidane pour sa créativité et sa qualité technique.» Et après avoir réussi ses débuts, Yacine Adli devrait bien enchaîner.

La suite après cette publicité

Selon les indiscrétions de GDS, Stefano Piolo a été convaincu et il compte titulariser une nouvelle fois l’ancien joueur du PSG face à la Lazio ce week-end. L’occasion pour lui de marquer des points avant le choc de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund la semaine prochaine. Mais ses qualités techniques pourraient, à terme, lui permettre aussi de titiller Krunic qui a un profil bien moins créatif. Reste à savoir maintenant si Pioli voudra plus de solidité défensive ou plus de créativité dans ses matches. Mais Yacine Adli peut aussi se vanter d’avoir le soutien des cadres du vestiaire qui n’ont pas manqué de le complimenter sur les réseaux sociaux ces dernières heures (Rafael Leao, Ismael Bennacer). Ce samedi, il aura l’occasion de confirmer que cette saison, il faudra compter sur lui à Milan.