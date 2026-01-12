Fabrice Bocquet rebondit déjà !

Fabrice Bocquet ne ruminera pas longtemps son échec à l’OGC Nice. L’ancien directeur général de Lorient puis de Nice, où il était devenu président l’été dernier suite au départ de Rivère, a trouvé un nouveau poste, à Al Ahli en Arabie saoudite, comme le révèle L’Equipe.

Il est bombardé CEO, Cheif Executive Officer, d’Al Ahly, tout frais vainqueur de la Ligue des champions asiatique, qui compte dans son effectif des joueurs comme Riyad Mahrez, Édouard Mendy, Franck Kessié ou Enzo Millot. Sa mission : structurer le club saoudien, développer son centre de formation et ses revenus.