Ligue 1 : Monaco revient de loin et accroche Nantes au terme d’un match fou

Il y a deux mois, on aurait probablement parlé d’un choc des mondes entre Nantes et Monaco, tant le fossé semblait abyssal entre les deux formations. Quand Kombouaré savait son avenir bâti sur du sable après les bouillies de football répétées de son équipe, les Monégasques, eux, déroulaient sur leurs rencontres comme la bobine d’un scénario. On n’ira pas jusqu’à avancer que les deux clubs ont aujourd’hui tronqué leurs dynamiques, mais l’écart s’est plus que resserré, et c’est la loi du terrain qui l’a confirmé ce soir. À Nantes, où ils n’ont plus gagné depuis 4 ans, les joueurs d’Adi Hütter ont montré deux visages, mais ils s’en sont heureusement remis à leurs talents et leur caractère pour limiter la casse et repartir avec un point (2-2).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Monaco 31 17 +10 9 4 4 28 18 14 Nantes 16 17 -7 3 7 7 20 27

Pourtant, leur entame de rencontre laissait imaginer le pire. Dès la 10e minute de jeu, Simon avertissait déjà Köhn en profitant du laxisme monégasque sur un centre en retrait de Thomas. C’était dans la même configuration que le portier suisse allait cette fois s’incliner… une minute plus tard. À la réception d’un centre de Thomas, Abline trompait le portier suisse en croisant sa frappe sans réfléchir (11e, 1-0). Les plus grosses situations de cette première période étaient d’ailleurs à mettre au crédit des Nantais, bien plus inspirés et solidaires que leurs adversaires. Lepenant décochait une frappe déviée de peu en corner (22e), quand Simon semait la crainte par ses déboulés côté gauche. En face, le jeune Bouabré étalait souvent ses qualités dans le désordre pour sa première titularisation, quand Embolo brillait plus par sa maladresse que par ses buts. La plus grosse situation des visiteurs était une frappe de Lamine Camara aux 25 mètres, sur laquelle Anthony Lopes s’employait parfaitement (24e).

Monaco a réveillé des ressources endormies depuis plusieurs semaines

À la pause, le résultat brut convenait probablement aux supporters nantais, d’ailleurs déchaînés contre la LFP pour l’occasion, mais il en fallait quand même un peu plus pour satisfaire un appétit de spectacle. Il ne fallait pas en dire plus à Kevin Amian, buteur moins de 120 secondes après le coup d’envoi de la seconde période. Le défenseur de 26 ans coupait de la tête un centre de Thomas, décidément intenable, pour devancer Köhn (47e, 2-0). Mais si on croyait Monaco abattu, c’était se tromper, tant les joueurs d’Hütter nous ont surpris par leur caractère et leur solidarité en seconde période. Cinq minutes plus tard, Embolo réduisait l’écart à la réception d’un centre de Singo. Le Suisse prenait le dessus sur Pallois et ajustait parfaitement Lopes. Ce même Lopes impeccable jusqu’ici, mais qui se trouait complètement sur l’égalisation de Salisu (60e). Le Portugais interprétait mal la trajectoire du centre de Camara sur corner, et constatait les dégâts.

La rencontre était plus que jamais incertaine, mais aussi plus décousue que jamais. On croyait d’abord Monaco retourner la table, mais Vanderson ratait totalement sa reprise du pied gauche à la réception d’un centre, avant de heurter le poteau (75e). Ben Seghir ne trouvait pas le cadre (76e) tandis que Pallois arrêtait le temps avec un sauvetage miraculeux sur une frappe d’Embolo à bout portant. Même le défenseur nantais était incrédule sur l’action. C’était ensuite au tour de Moses Simon de se mettre en lumière, et on pensait le Nigérian faire la décision sur un superbe exploit à gauche, mais sa frappe fracassait la barre de Köhn (83e). En cette fin de match spectaculaire, personne n’était capable de faire tourner la réussite de son côté et tout le monde se quittait sur ce 2-2. Au classement, Monaco reste 3e tandis que Nantes est 14e.