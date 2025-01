La banderole cinglante des supporters de Nantes contre la LFP et le Qatar

C’est dans un contexte bouillant que Nantes reçoit Monaco ce vendredi soir, en ouverture de la 17e journée de Ligue 1. En début de rencontre, les supporters canaris ont en effet déployé une banderole hostile pour protester contre la Ligue et le Qatar. Une action qui fait probablement écho à la délocalisation du Trophée des Champions dans le pays du Golfe, dimanche dernier.

«Les gens ne s’intéressent plus au foot… Comment changer ça ? Décaler les matchs en semaine ? Délocaliser les matchs au Qatar ? Respecter les supporters ? LFP VISIT QATAR. Instances, diffuseurs ou politiques: laissez-le football aux supporteurs», était-il écrit. On ne pouvait pas leur demander d’être plus clairs.