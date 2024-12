Le compte à rebours est lancé pour Kylian Mbappé avec le Real Madrid

Depuis le début de saison, son nom est sur toutes les lèvres. Enfin recruté par le Real Madrid qui l’a accueilli librement cet été, Kylian Mbappé a réalisé son rêve d’enfance en rejoignant la Maison Blanche. Pour autant, ses débuts n’ont pas été aussi idylliques que prévu avec les Merengues. Forcément propulsé comme la star de l’équipe, le Français a eu du mal à s’acclimater dans ce nouveau club et a eu du mal à s’exprimer dans sa nouvelle équipe. Malgré des statistiques correctes avec 12 buts et 2 passes décisives en 22 rencontres, le numéro 9 madrilène n’affiche pas une aisance frappante sur le terrain.

La suite après cette publicité

Raillé pour des performances ratées dans les grands matches (Liverpool, Barça) et son incapacité à marquer ses deux derniers penalties, le champion du monde 2018 a également dû faire face à certains problèmes extrasportifs et en Équipe de France qui lui ont empêché de sortir de cette spirale négative. En effet, alors que sa virée en Suède a fait les choux gras de la presse durant de longues semaines et qu’une enquête pour une affaire de viol dans laquelle son nom a été cité, Mbappé n’a pas été appelé avec les Bleus lors des deux derniers rassemblements. Un début de saison étrange et qui dénote avec les premières années de la carrière du capitaine des Bleus.

Un entraînement crucial ce mardi pour savoir s’il sera titulaire contre Pachuca

Sortant du silence lors d’un entretien fleuve accordé à Canal+, le joueur formé à l’AS Monaco avait sûrement besoin de cette entrevue pour vider son sac alors qu’il se faisait très discret depuis son arrivée en terres ibériques. De plus en plus affûté sportivement, Mbappé avait même marqué un superbe but face à l’Atalanta Bergame, juste après cet entretien. Mais c’est finalement contre ces mêmes Bergamasques que le droitier a été touché musculairement et contraint de sortir en première période. Un coup du sort qui a jeté un flou sur la capacité de Mbappé de rejouer d’ici à la fin de l’année. Finalement, son nom figure bien dans le groupe sélectionné par Carlo Ancelotti pour affronter Pachuca en finale de la Coupe Intercontinentale.

La suite après cette publicité

En déplacement à Doha dans un stade Lusail qui l’avait vu perdre la finale de la Coupe du monde 2022 contre l’Argentine après un match mémorable, l’attaquant français ne sait pas encore s’il va jouer ou non. Alors qu’il est encore dans sa phase de récupération à sa blessure fixée à dix jours initialement, tous les doutes sont permis autour de l’ancien du PSG. Tout sera déterminé au terme d’une séance cruciale et qui aura lieu ce mardi à 18h30. Forcément, le Real Madrid espère voir son numéro 9 être sur le pré ce mercredi (18h). Le dernier mot reviendra à Carlo Ancelotti qui s’exprimera d’ailleurs en conférence de presse ce mardi pour annoncer si Mbappé est apte à débuter la rencontre ou non. Une chose est sûre : l’Espagne est particulièrement attentive à ce qu’il se passe ces dernières heures au Qatar.