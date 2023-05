FC Nantes : Antoine Kombouaré tout proche de la sortie

La suite après cette publicité

Alerte rouge au FC Nantes. Humiliés en finale de la Coupe de France, les Canaris vivent un enfer depuis après avoir concédé deux défaites consécutives en Ligue 1. 17e et donc relégables après ces deux revers, les Nantais sont en grand danger en cette fin de saison. Et pour essayer de relancer la machine avant qu’il ne soit trop tard, la direction devrait faire sauter le fusible le plus évident : Antoine Kombouaré.

Selon des informations de Ouest-France, l’entraîneur français ne devrait pas finir la saison. « Son sort pourrait même être scellé dans les 24 heures », affirme le média français. En effectuant ce dernier changement de coach sur le gong, les dirigeants espèrent un électrochoc sur leurs joueurs. Le FCN est à deux points d’Auxerre (16e) à quatre journées de la fin du championnat.

