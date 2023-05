Ligue 1 : Nantes sombre encore contre Strasbourg, Brest et Auxerre n’en profitent pas

Ce dimanche à 15h, la Ligue 1 nous livrait son traditionnel multiplex très important dans la course au maintien. Au programme, quatre rencontres alléchantes et notamment le match très important entre le FC Nantes et Strasbourg. Les Canaris, qui sombrent totalement en cette fin de saison, n’avaient d’autre choix que de gagner pour sortir de la zone rouge. Et à domicile, face à des Strasbourgeois, 16e avec le même nombre de points, l’occasion était très belle. Mais les hommes d’Antoine Kombouaré ont confirmé qu’ils étaient dans une série noire et que la relégation devient de plus en plus sérieuse.

Car dans cette rencontre, le FC Nantes s’est une nouvelle fois incliné et perd trois points très importants. Strasbourg a donc réalisé le coup parfait en prenant trois points d’avance sur la zone rouge. Et le club d’Alsace peut remercier Habib Diallo, buteur sur penalty et auteur de son 18e but de la saison. Au retour des vestiaires, Habib Diarra scellait la victoire des siens. Nantes est donc désormais seul 17e du classement et donc provisoirement en Ligue 2 à 4 journées de la fin. L’espoir existe toujours, car dans le même temps, Auxerre a été accroché par Clermont.

Auxerre et Brest ne profitent pas du faux-pas de Nantes

Les Auxerrois avaient pourtant ouvert le score dans ce match grâce à Isaak Touré, prêté par l’OM. Et le promu pensait faire la très bonne opération de cette journée avec ces trois points. Mais Clermont, en très grande forme et invaincu depuis 9 rencontres, a fini par égaliser grâce à Saif-Eddine Khaoui, encore un ancien Marseillais. Une mauvaise opération pour Auxerre qui aurait pu distancer considérablement Nantes dans cette fin de saison. Même son de cloche pour Brest qui a aussi réalisé une mauvaise opération dans la course au maintien.

En déplacement sur la pelouse de Lorient, les Brestois ont rapidement été menés de deux buts. C’est l’attaquant malien Ibrahima Kone qui s’était offert un doublé dans ce match. Mais la réduction de l’écart de Romain Del Castillo sur penalty a enflammé la fin de rencontre. Malheureusement pour les Brestois, malgré quelques occasions en fin de rencontre, le score n’a plus bougé. Brest reste à 3 points de la zone rouge mais manque l’occasion de faire une belle opération. Enfin dans la dernière rencontre, Toulouse et Ajaccio se sont quittés sur un triste 0-0.

Les matches de 15h

Nantes 0- 2 Strasbourg (Diallo, Diarra)

(Diallo, Diarra) Ajaccio 0-0 Toulouse

Lorient 2 -1 Brest (Koné x2 / Del Castillo)

-1 Brest (Koné x2 / Del Castillo) Auxerre 1-1 Clermont (Touré / Khaoui)

