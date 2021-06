Belgique : Kevin De Bruyne sort blessé !

Sorti en larmes lors de la finale de la Champions League après un choc au visage le 29 mai dernier, Kevin De Bruyne, 29 ans, avait fait un retour tonitruant avec les Diables Rouges, d'abord contre le Danemark, puis contre la Finlande à l'occasion de la phase de poules de cet Euro. Malheureusement pour lui et la Belgique, cela n'aura pas duré longtemps.

Evidemment titulaire ce soir pour le premier choc des huitièmes de finale entre la Belgique et le Portugal, le milieu de Manchester City a quitté ses partenaires juste après le retour aux vestiaires, remplacé par Dries Mertens (48e). La raison ? Un tacle très limite, mal maitrisé et par derrière de João Palhinha en première mi-temps. La cheville a tourné, De Bruyne a hurlé de douleur, il est rentré aux vestiaires en boitillant, avant de demander le remplacement dans le second acte. Reste à connaître la durée de l'indisponibilité. Surtout si le parcours des Belges venait à se prolonger.