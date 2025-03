Juventus : l’Italie est totalement sous le charme de Khéphren Thuram

Après plusieurs saisons de qualité avec l’OGC Nice, Khéphren Thuram était l’un des milieux de Ligue 1 les plus convoités l’été dernier. Considéré comme un talent extrêmement prometteur et qui comptait déjà une sélection avec l’équipe de France, le fils de l’illustre Lilian Thuram était forcément observé avec ardeur en Italie. Une terre sur laquelle son père avait écrit les pages les plus brillantes de sa carrière et où son grand frère Marcus s’éclatait avec l’Inter Milan depuis un an. Ainsi, c’est finalement vers la Juventus Turin de Thiago Motta que s’est envolé le joueur formé à l’AS Monaco. Un choix qui avait tout d’un choix judicieux.

Mettant les pieds dans une grande institution européenne, le milieu de 23 ans allait donc découvrir un autre championnat et avait l’occasion de disputer régulièrement la Ligue des Champions avec la Vieille Dame. Forcément, pour sa première à l’étranger, l’ancien dynamiteur du Gym a eu besoin d’un certain temps d’adaptation. Considéré comme un titulaire en puissance, Thuram n’a pas tardé avant de s’imposer comme un indiscutable du onze piémontais. Alternant entre le bon et le moins bon à l’instar de ses coéquipiers dans un premier temps, le natif de Reggio d’Émilie est étincelant en 2025. Et cela plaît forcément au public italien, totalement sous le charme du nouveau facteur X de la Juve.

La presse italienne dithyrambique avec Khephren Thuram

Alors qu’il avait débloqué son compteur avec un incroyable but le 29 décembre dernier, Thuram est devenu l’une des forces offensives de la Juventus Turin depuis quelques semaines. Lors des deux derniers matches, le milieu de terrain français s’est illustré avec deux grandes prestations. Montrant toute sa technique pour marquer le seul but des siens lors de l’élimination en Coupe d’Italie contre Empoli la semaine passée, Thuram a réalisé une autre prestation de grande envergure ce lundi avec un but et une passe décisive lors de la victoire des siens face au Hellas Vérone (2-0). Il n’en suffisait pas plus pour permettre à la presse transalpine de s’enflammer sur l’ancien Aiglon.

Khéphren Thuram è il Panini Player Of The Match di #JuveVerona 🏆 pic.twitter.com/cZcca0xKPg — Lega Serie A (@SerieA) March 3, 2025

Alors que Tuttosport a titré avec la formule «En avant avec Thuram», la Gazzetta dello Sport et le Corriere dello Sport ont décidé d’illustrer leur une avec la nouvelle star de la Juventus. Le Corriere explique même que cette bonne forme de Thuram vient récompenser "l’un des joueurs les plus convaincants lors des mois en dents de scie de la Vieille Dame". Considéré comme l’un des piliers de cette Juventus Turin qui est de retour à un niveau bien plus consistant depuis quelques semaines, l’avenir semble radieux pour Khéphren Thuram dans le Piémont. Et avec un milieu à ce niveau-là, Thiago Motta et les pensionnaires de l’Allianz Stadium peuvent se mettre à rêver d’une fin de saison canon en Serie A.