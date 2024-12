Les deux clubs qui plombent la France à l’indice UEFA

La France aime cultiver les paradoxes au classement de l’indice UEFA. Et le classement global des clubs sur la saison en cours illustre parfaitement ceci. Le LOSC est sur le podium derrière Liverpool et le FC Barcelone et talonné par l’irrésistible Stade Brestois 5e. A contrario, le PSG n’est que 29e et surtout, les deux cancres tricolores, Nice et Lens, plombent littéralement le classement de l’indice cette saison et sont respectivement que 90e et 104e.

Nice effectue l’une des pires campagnes européennes de son histoire et n’en finit plus de décevoir avec quatre défaites en six rencontres et toujours pas la moindre victoire. En Belgique face à l’Union Saint Gilloise, la bande à Franck Haise s’est encore inclinée à la dernière minute (2-1) et est quasiment éliminée avec seulement deux points dans une compétition où l’effectif niçois avait largement de quoi rivaliser avec le top 24. Quant à Lens, il s’est fait éliminer prématurément de la Ligue Europa Conférence et n’apporte plus aucun point depuis longtemps.

La Belgique passe devant la France…

Seul problème, il compte dans la répartition des points de la France à chaque journée. Et avec 7 équipes, chaque victoire rapporte moins à la France qu’à la Belgique qui compte seulement 5 qualifiés. Ceci explique en grande partie pourquoi notre voisin d’Outre-Quiévrain a dépassé la France au classement de la saison en cours. Fort heureusement, les autres clubs français ont brillé cette semaine.

Le PSG l’a enfin emporté en Ligue des Champions face à la très faible équipe de Salzbourg (0-3) tandis qu’une équipe du LOSC remaniée l’a emporté face au Sturm Graz (3-2) et que Brest a encore réalisé un sacré exploit en dominant le champion des Pays-Bas en titre, le PSV Eindhoven 1-0. Un résultat d’autant plus intéressant que les Néerlandais sont nos concurrents directs pour la cinquième place à l’indice sur cinq ans, qui offre 7 qualifiés dont 4 en Ligue des Champions.

Enfin mention spéciale à l’OL qui a gagné avec la manière face à l’un des gros morceaux de cette Ligue Europa, l’Eintracht Francfort (3-2). Sur cinq ans, la France peut donc voir venir d’autant que Brest, Lille (en C1) et l’OL (en Ligue Europa) sont déjà assurés de voir l’Europe en 2025. Pour Monaco, c’est quasiment acquis (à 98 % selon Opta) tandis qu’au PSG, tous les espoirs sont encore permis malgré une situation compliquée…

Classement des nations au coefficient UEFA pour la saison 2024/25 (entre parenthèses, le nombre de clubs restants en compétition et le nombre de clubs qualifiés cette saison pour les compétitions européennes) arrêté au 13/12/2024 :

-1. Angleterre 13,642 (7/7)

-2. Italie 12,109 (8/8)

-3. Portugal 11,775 points (5/5)

-4. Espagne 11,428 points (7/7)

-5. Belgique 11,150 points (5/5)

-6. Allemagne 10,421 (8/8)

-7. France 9,928 points (6/7)

-8. Rep. Tchèque 8,700 points (4/5)

-9. Suède 8,156 points (3/4)

-10. Pays-Bas 8,000 (5/6)

Classement des nations au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons (entre 2020 et 2025) :

-1. Angleterre 99,374 points

-2. Italie 87,465 points

-3. Espagne 81,989 points

-4. Allemagne 78,331 points

-5. France 65,093 points

-6. Pays-Bas 59,900 points

-7. Portugal 57,791 points

-8. Belgique 52,350 points

-9. Rep. Tchèque 42,250 points

-10. Turquie 40,750 points