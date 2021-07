Puma dévoile les nouveaux maillots du RC Lens !

Comme de nombreux clubs français, le RC Lens, qui n'a eu que très peu de repos suite à sa superbe saison 2020-2021, est déjà de retour de l'entraînement afin de préparer au mieux la prochaine campagne. Avant de se rendre à Rennes pour la première journée de Ligue 1 le 8 août prochain, les Sang et Or affronteront Le Havre en match amical le 17 juillet et auront l'occasion d'arborer l'une de leurs nouvelles tuniques.

En juin dernier, la direction lensoise a décidé de rêver plus grand en rejoignant Puma alors que Macron équipait le club depuis 2018. Pour sa première saison au stade Bollaert-Delelis, l'équipementier allemand aura la chance de voir les supporters lensois de retour et c'est d'ailleurs dans cette enceinte mythique que les nouvelles tenues viennent d'être révélées. D'un point de vue historique, les joueurs lensois sont connus pour évoluer en rouge et jaune dans leur antre alors qu'ils se déplacent avec de nouvelles couleurs presque chaque année. À la rentrée, Seko Fofana et ses partenaires arboreront deux maillots inspirés de la grande histoire du club.

Le maillot domicile se pare des couleurs traditionnelles du club fondé en 1906 et rend hommage à son histoire en mettant en avant l'emblématique diagonale rouge qui fait ressortir le blason du club. Le fond jaune est également complété par de fines rayures verticales rouges alors que le col en V, le bout des manches et le logo Puma amènent une touche de noir. Au niveau de la nuque, on retrouve l'inscription « Fier d'être Lensois » en rouge. Enfin, un short rouge et des chaussettes jaunes complètent nouvelle tenue.

Comme lors des deux dernières saisons passées avec Macron, les joueurs du RC Lens arboreront un maillot extérieur vert et noir. Si elles ne sont pas forcément connues du grand public, ces deux couleurs sont pourtant les premières du club. Le vert fait référence à la Place Verte, lieu de pratique du football à Lens à l’époque alors que le noir rappelle le charbon et le passé de la ville de Lens, ancien bassin minier. Contrairement à Macron qui avait mis ces couleurs en avant avec une nette domination du noir, Puma a opté pour des bandes verticales égales alors que le col et le bout des manches sont recouverts de vert.