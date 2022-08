Leipzig : les premiers mots de Benjamin Šeško

Recruté par le RB Leipzig au RB Salbzourg en échange d'un chèque de 24 millions d'euros, Benjamin Šeško (19 ans) n'arrivera toutefois en Bundesliga allemande que lors de l'été 2023. Buteur talentueux et très prometteur, l'international slovène (13 sélections, 2 buts) a profité de ce jour particulier pour livrer ses premiers mots en tant que joueur du RBL. « Je suis très heureux de pouvoir passer au RB Leipzig en 2023 et que le transfert soit maintenant confirmé. Le RB Leipzig est l'un des meilleurs clubs d'Allemagne et s'impose comme l'un des meilleurs d'Europe d'année en année », a-t-il d'abord lancé sur le site officiel du club, avant de poursuivre.

« Une success story s'est écrite ici en quelques années et je veux en faire partie à l'avenir. La philosophie du club de faire confiance aux jeunes joueurs et de pratiquer un football attrayant et offensif me convient parfaitement. La ville, le stade et toute l'infrastructure du RB Leipzig, ainsi que les nombreuses bonnes discussions avec le club, m'ont convaincu que cette décision est absolument la bonne décision. Je me concentre maintenant sur la saison avec Salzbourg, que je veux utiliser pour continuer se développer et avoir le plus de succès possible. »