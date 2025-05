Mercato Rennes : une première approche concrète pour la révélation Jérémy Jacquet !

Dans le football tout va très vite. Cet adage, bien connu des footballeurs pros colle bien aux derniers mois vécus par Jérémy Jacquet. Le natif de Bondy, belle promesse défensive du Stade rennais arrivée au club à l’âge de 14 ans, avait décidé de partir en prêt en Ligue 2 du côté de Clermont pour gagner en temps de jeu, lui qui n’entrait clairement pas dans les plans rennais de Frederic Massara, bien plus occupé à faire son marché en Italie pour se renforcer. Oui mais voilà, cet hiver, à l’heure de faire un premier bilan, la défense rennaise a été largement pointée du doigt. Sans grande surprise, le club breton a recruté Lilian Brassier mais a fait aussi revenir Jacquet de son prêt auvergnat en échange d’une compensation de l’ordre de 900 000 €.

Un investissement plus que rentabilisé à la vue des performances impressionnantes d’un joueur devenu incontournable aux yeux d’un Habib Beye qui ne tarit pas d’éloges à son égard. Dès son premier match face à Saint-Etienne début février, Jacquet impressionne. «On avait l’impression qu’il jouait ici depuis vingt matches. Il ne nous a pas bluffés, parce qu’on le connaît. La réalité, c’est qu’il est regardé par de très bons clubs en Europe». Avec 9 titularisations sur 12 possibles, un trophée de joueur du mois du club dès le mois de février, le défenseur international U21 de 19 ans n’a pas déçu bien au contraire.

Jacquet sur la short list du RB Leipzig

Défenseur central moderne capable d’évoluer dans une défense à trois ou à quatre, le n°97 du Stade Rennais offre une grande polyvalence. Doté d’une palette de passes impressionnante capable de percer les lignes offensives, il dispose également d’un grand sang-froid et une belle maturité malgré son jeune âge. Rapide, Jacquet est très bon dans les duels notamment aériens. Des qualités et des statistiques qui ressemblent toutes proportions gardées à celles d’un Ibrahima Konaté. Alors que des formations se sont renseignées cet hiver comme l’expliquait d’ailleurs le technicien sénégalais des Rouge et Noir, le Stade rennais n’est pas pressé de voir partir l’international espoir tricolore promis au plus bel avenir.

Sous contrat jusqu’en juin 2027 (bientôt 2028), Jérémy Jacquet, qui dispose d’une solide marge de progression, est considéré comme inestimable. Oui mais voilà, des clubs en quête de renforts défensifs de talent commencent à tourner autour du joueur. Selon nos informations, le RB Leipzig, friand de joueurs prometteurs évoluant en Ligue 1, a jeté son dévolu sur lui. Il faut dire que la saison du club allemand a été compliquée et qu’un certain Castelo Lukeba pourrait bien quitter Leipzig cet hiver. S’il n’y a pas encore eu d’offre pour le solide défenseur rennais, le nouveau directeur sportif breton Loïc Désiré, qui a déjà commencé officieusement à travailler sur le futur mercato rennais et qui va devoir vendre une quinzaine d’éléments, risque de devoir gérer ce dossier en cas d’emballement estival sur Jacquet. Vu le talent et le potentiel du joueur, cela a toutes les chances de se produire…