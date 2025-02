Las Palmas - FC Barcelone : les compositions officielles

Le FC Barcelone se rend sur la pelouse de Las Palmas, un match comptant pour la 25e journée de Liga. A la lutte en tête du classement avec le Real et l’Atletico, le Barça est sur une bonne série de victoires et va tenter de la prolonger ce soir. En face, Las Palmas est 17e et donc aux portes de la relégation, la situation est urgente et préoccupante. Cette affiche est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Au niveau des compositions d’équipes, Hansi Flick maintient son 4-2-3-1. Szczesny présent dans la cage, Koundé et Baldé en latéraux, Eric Garcia et Cubarsi dans l’axe. Pedri et Casado sont alignés au milieu avec Fermin en pointe haute. En attaque, Yamal et Raphinha accompagnent sans surprise Lewandowski. Côté Las Palmas, le très classique 4-1-4-1 est concocté par Diego Martinez Penas, on retrouve notamment Sandro Ramirez et McBurnie pour animer le front de l’attaque.

Les compositions

Las Palmas : Cillessen - Viti, A.Suarez, Marmol, Munoz - Essugo, J.Munoz, Bajcetic - Sandro Ramirez, McBurnie, Moleiro

FC Barcelone : Szczesny - Koundé, Cubarsi, E.Garcia, Baldé - Casado, Pedri - Yamal, Fermin, Raphinha - Lewandowski