OL : Amin Sarr va rejoindre Wolfsbourg

Une demi-saison, et puis s’en va. Fin janvier, l’OL annonçait la signature de l’espoir suédois Amin Sarr, à l’époque à Heerenveen. Les Rhodaniens avaient déboursé 12 millions d’euros bonus inclus pour enrôler l’ailier, qui a disputé 16 rencontres pour 1 but et 1 passe décisive depuis.

Et il va, comme l’indique Le Parisien, quitter la Capitale des Gaules cet été. Un accord a été trouvé avec Wolfsbourg pour que le Suédois rejoigne l’écurie allemande, qui a déjà enrôlé Lovro Majer, entre autres, cet été. Les Lyonnais devraient récupérer 15 millions d’euros dans cette opération.