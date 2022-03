Arsenal se place pour Eden Hazard

La suite après cette publicité

Le nouveau jardin d'Eden. Depuis l'été 2019, le stade Santiago Bernabéu est le terrain de jeu d'Eden Hazard. Après avoir fait lever les foules à Stamford Bridge sous le maillot de Chelsea, le Belge s'est lancé le défi de conquérir le public madrilène. Et la motivation ne manquait pas pour le Diable Rouge puisqu'en signant au Real Madrid le 7 juin 2019, il réalisait son rêve d'enfant, lui qui était la priorité de Zinedine Zidane.

Près de trois ans après, le natif de La Louvière est toujours dans la capitale espagnole. Mais son aventure chez les Merengues ne ressemble pas vraiment à un conte de fées. Miné par les blessures, il n'a pas été épargné par la presse ibérique, très impatiente avec lui vu son talent. Une fois sur le terrain, Eden Hazard n'a pas évolué à son meilleur niveau, il faut le reconnaître. Cette saison, il doit prendre son mal en patience, alors que Vinicius Jr a explosé aux côtés de Karim Benzema.

La Premier League apprécie toujours Hazard

Auteur de 23 matches toutes compétitions confondues, dont 9 en tant que titulaire, l'international belge (1 but, 2 assists) s'accroche tant bien que mal. Mais une fois sa troisième saison au Real Madrid terminée, il sera temps de se poser et de réfléchir. Car plusieurs écuries s'activent en coulisses pour relancer Hazard, dont le talent ne fait aucun doute pour elles. Selon nos informations, Arsenal pense à lui et a amorcé les premiers contacts. Les Gunners ont pris des renseignements, sans plus avancer pour le moment. Mais l'intérêt est réel.

Autre club de Premier League sur le dossier : Newcastle. Déjà intéressés cet hiver, les Magpies, nouveaux riches, le suivent toujours de près. Enfin, Chelsea avait aussi maintenu le contact avant l'effondrement du club. De son côté, le joueur, qui présente l'avantage de connaître la Premier League sur le bout des doigts, ne songe pas à un départ, nous a-t-on fait savoir. Son objectif est de se battre pour sa place la saison prochaine, bien que le club lui mette des bâtons dans les roues et ne ferme pas la porte à un départ.