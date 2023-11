Youth League : le RC Lens se défait d’Arsenal et file en 8e de finale

Alors que leurs aînés s’apprêtent à jouer un grand duel européen ce mercredi soir, sur la pelouse de l’Emirates Stadium, les U19 du Racing Club de Lens affrontaient les U19 d’Arsenal ce mercredi après-midi, lors de la 5ème journée du groupe B de Youth League, dans le stade de Meadow Park à Londres. Les joueurs de Yohan Démont ont remporté ce duel en dominant leurs adversaires (0-2), grâce à un but de Rayan Fofana (70e) puis une réalisation signée Oscar Lenne (90e+1).

Déjà en tête du groupe avant ce match, le RC Lens conforte sa première position devant le Séville FC et le PSV. Quant à Arsenal, les jeunes Gunners sont bons derniers de cette poule B de cette compétition continentale réservée aux moins de 19 ans. Pour la prochaine rencontre, les Sang et Or, déjà qualifiés pour les 8es de finale, joueront à domicile contre Séville, lors de la 6ème et ultime journée des phases de groupes.