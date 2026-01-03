Menu Rechercher
1 - 1
TAB
Coupe d'Afrique des Nations 2025 Morocco 8èmes de finale
Mali
1 - 1
MT : 0-0
TAB
Tunisie
Regarder en direct sur BeIN SPORTS
Temps forts
TAB
0 - 1
Pas d'événements majeurs
MT prolong.
1 - 1
Pas d'événements majeurs
Début prolong.
1 - 1
90+6'
1 - 1
L. Sinayoko (SP)
89'
0 - 1
(PD E. Saad) F. Chaouat
mi-temps
0 - 0
26'
W. Coulibaly
Voir le live commenté
Possession 72% Tunisie Mali
Tirs 8 7 9 1 4 13
Grosses occasions créées 100% Tunisie 1 Mali 0
Compositions Mali 4-2-3-1 Tunisie 4-1-2-1-2
La suite après cette publicité

Prono

Qui va gagner ?
1 MLI N NUL 2 TUN
694 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Flag Tunisie Elias Saad 1
Tirs (%)
#1 Flag Mali Lassine Sinayoko 1/2 50% #2 Flag Tunisie Ellyes Skhiri 1/2 50% #3 Flag Tunisie Hannibal Mejbri 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Flag Tunisie Yan Valery 3 #2 Flag Mali Gaoussou Diakité 2 #3 Flag Mali Mamadou Sangaré 2
Fautes subies
#1 Flag Mali Amadou Dante 5 #2 Flag Mali Yves Bissouma 5 #3 Flag Tunisie Hannibal Mejbri 5
Ballons touchés
#1 Flag Tunisie Ali Abdi 112 #2 Flag Tunisie Yassine Meriah 107
Tirs (%)
#1 Flag Tunisie Ali Abdi 0/3 0% #2 Flag Tunisie Ismaël Gharbi 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Flag Tunisie Ali Abdi 3 #2 Flag Mali Lassine Sinayoko 3
Duels gagnés (%)
#1 Flag Mali Yves Bissouma 13/14 93% #2 Flag Mali Amadou Dante 11/14 79% #3 Flag Tunisie Hannibal Mejbri 7/10 70%
Interceptions
#1 Flag Mali Mamadou Sangaré 3 #2 Flag Mali Aliou Dieng 3 #3 Flag Mali Yves Bissouma 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Tunisie Montassar Talbi 3/3 100% #2 Flag Mali Lassana Coulibaly 2/2 100% #3 Flag Mali Amadou Dante 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Tunisie Elias Achouri 0/7 0% #2 Flag Tunisie Mohamed Ali Ben Romdhane 0/6 0% #3 Flag Tunisie Hadj Mahmoud 0/6 0%
Dribbles subis
#1 Flag Mali Amadou Dante 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Tunisie Hannibal Mejbri 0/2 0% #2 Flag Tunisie Firas Chaouat 0/2 0% #3 Flag Mali Aliou Dieng 0/2 0%
Passes (%)
#1 Flag Tunisie Yassine Meriah 94/100 94% #2 Flag Tunisie Ellyes Skhiri 71/78 91% #3 Flag Tunisie Yan Valery 42/47 89%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Flag Tunisie Ferjani Sassi 27
Passes (%)
#1 Flag Mali Djigui Diarra 10/33 30%

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
N
N
N
N
V
N
D
V
V
V
Rencontres précédentes
17% 1 Victoire 50% 3 Nuls 33% 2 Victoires

Top commentaires

Chris 2025 22:09 A 11 contre 10 tu gagnes pas le match il y a un problème normalement avec les prolongue la Tunisie devrait gagner si il perde ce match faut changer de sport ping pong 😁 5 Répondre
Voir tous les commentaires (99+)

Match Mali - Tunisie en direct commenté

8èmes de finale de Coupe d'Afrique des Nations - samedi 3 janvier 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Mali et Tunisie (Coupe d'Afrique des Nations, 8èmes de finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8èmes de finale de Coupe d'Afrique des Nations entre Mali et Tunisie. Ce match aura lieu le samedi 3 janvier 2026 à 20:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Mali et Tunisie.

Arbitres

Abongile Tom arbitre principal
0.5
7
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Zakhele Thusi Granville Siwela arbitre assistant
Souru Phatsoane arbitre assistant
Ahmad Imtehaz Heeralall quatrième arbitre
Diana Chikotescha arbitre VAR
Brighton Chimene arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade Mohamed V Casablanca
Stade Mohamed V
  • Année de construction : 1955
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 45891
  • Affluence moyenne : 45000
  • Affluence maximum : 45000
  • Affluence minimum : 45000
  • % de remplissage : 98

Match en direct

Date 03 janvier 2026 20:00
Compétition Coupe d'Afrique des Nations
Saison 2025 Morocco
Phase 8èmes de finale
Diffusion beIN SPORTS 1
Code MLI-TUN
Zone Afrique
Équipe à domicile Mali
Équipe à l'extérieur Tunisie
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Mali et Tunisie en France ?

Le match est à suivre en direct le 03 janvier 2026 à 20:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Mali Tunisie en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Mali et Tunisie ?

Mali : le coach T. Saintfiet a choisi une formation en 4-2-3-1 : D. Diarra, A. Dante, O. Camara, A. Diaby, W. Coulibaly, A. Dieng, Y. Bissouma, M. Doumbia, L. Coulibaly, M. Sangaré, L. Sinayoko.

Tunisie : de son côté, l'équipe dirigée par S. Trabelsi évolue dans un système de jeu en 4-1-2-1-2 : A. Dahmen, A. Abdi, D. Bronn, M. Talbi, Y. Valery, H. Mejbri, Ismaël Gharbi, E. Skhiri, F. Sassi, H. Mastouri, H. Mahmoud.

Qui arbitre le match Mali Tunisie ?

Abongile Tom est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Mali Tunisie ?

Casablanca accueille le match au Stade Mohamed V.

Quelle est la date et l'heure du match Mali Tunisie ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 03 janvier 2026, coup d'envoi 20:00.

Qui a marqué le but pour Tunisie ?

Un seul but a été inscrit pour Tunisie par F. Chaouat 89'.

Qui a marqué le but pour Mali ?

Un seul but a été inscrit pour Mali par L. Sinayoko 90+6' (sp.).

Top commentaires

Chris 2025 22:09 A 11 contre 10 tu gagnes pas le match il y a un problème normalement avec les prolongue la Tunisie devrait gagner si il perde ce match faut changer de sport ping pong 😁 5 Répondre
Voir tous les commentaires (99+)
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier