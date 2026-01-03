Prono
Match Mali - Tunisie en direct commenté
8èmes de finale de Coupe d'Afrique des Nations - samedi 3 janvier 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Mali et Tunisie (Coupe d'Afrique des Nations, 8èmes de finale)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8èmes de finale de Coupe d'Afrique des Nations entre Mali et Tunisie. Ce match aura lieu le samedi 3 janvier 2026 à 20:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Mali et Tunisie en France ?
Le match est à suivre en direct le 03 janvier 2026 à 20:00 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Mali Tunisie en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Mali et Tunisie ?
Mali : le coach T. Saintfiet a choisi une formation en 4-2-3-1 : D. Diarra, A. Dante, O. Camara, A. Diaby, W. Coulibaly, A. Dieng, Y. Bissouma, M. Doumbia, L. Coulibaly, M. Sangaré, L. Sinayoko.
Tunisie : de son côté, l'équipe dirigée par S. Trabelsi évolue dans un système de jeu en 4-1-2-1-2 : A. Dahmen, A. Abdi, D. Bronn, M. Talbi, Y. Valery, H. Mejbri, Ismaël Gharbi, E. Skhiri, F. Sassi, H. Mastouri, H. Mahmoud.
- Qui arbitre le match Mali Tunisie ?
Abongile Tom est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Mali Tunisie ?
Casablanca accueille le match au Stade Mohamed V.
- Quelle est la date et l'heure du match Mali Tunisie ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 03 janvier 2026, coup d'envoi 20:00.
- Qui a marqué le but pour Tunisie ?
Un seul but a été inscrit pour Tunisie par F. Chaouat 89'.
- Qui a marqué le but pour Mali ?
Un seul but a été inscrit pour Mali par L. Sinayoko 90+6' (sp.).