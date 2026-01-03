Menu Rechercher
Mali - Tunisie : les compositions officielles

Par Aurélien Bayard
1 min.
Hannibal Mejbri sous les couleurs de la Tunisie. @Maxppp
Le deuxième 8ème finale de la coupe d’Afrique des Nations 2025 voit deux aigles s’affronter : le Mali et la Tunisie (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 20h). Pour le moment, les hommes de Tom Sainfiet n’ont toujours pas remporté une rencontre dans cette CAN mais peuvent se targuer d’avoir tenu en échec l’hôte marocain. Tandis que les Aigles de Carthage ont montré du répondant face à l’armada offensive du Nigéria.

Le tacticien belge opte pour un 4-2-3-1 où l’Auxerrois Sinayoko est en pointe. Le capitaine Bissouma sera au côté de Dieng dans le double pivot. Diaby et Ousmane Camara seront en défense centrale et devront aider Djigui Diarra à garder sa cage inviolée. En face, Sami Trabelsi opte pour 4-3-1-2. Hannibal Mejbri sera dans le coeur du jeu, tandis l’ancien titi parisien Gharbi devra mettre le feu sur l’aile gauche. En défense, il n’y a que des noms connus de notre chère L1 : Valery, Bronn, Talbi et Abdi.

Les compositions officielles :

Mali : Diarra - Coulibaly, Diaby, Camara, Dante - Bissouma, Dieng - Sangare, Coulibaly, Doumbia - Sinayoko.

Tunisie : Dahmane - Valery, Bronn, Talbi, Abdi - Skhiri, Mejbri, Gharbi - Sassi - Haj Mahmoud, Mastouri

