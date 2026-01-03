CAN 2025 : le Mali, en infériorité numérique, élimine la Tunisie aux tirs au but et affrontera le Sénégal !

Après le Sénégal qui s’est imposé à Tanger face au Soudan (3-1), place au deuxième huitième de finale de cette CAN 2025 entre la Tunisie et le Mali à Casablanca. Sur le papier, l’affiche était plutôt séduisante entre les deux équipes. Mais on connaissait aussi le passif entre les deux sélections qui ont souvent, ces dernières années, livré des prestations soporifiques.

La suite après cette publicité

On pouvait donc craindre un nouveau match fermé entre les deux équipes. Eh bien cela n’a pas loupé au contraire. Dans un début de match haché, le Mali a multiplié les fautes de manière assez étonnante empêchant de voir un football alléchant. Pour ne rien arranger, les deux équipes faisaient preuve d’une maladresse technique qui n’augurait rien de bon. Après 20 minutes de jeu, la sélection malienne avait déjà commis 13 fautes. Et on se demandait comment ce match pouvait finir à 11 contre 11. Une question légitime puisque quelques minutes plus tard, Woyo Coulibaly était expulsé.

Le Mali a craqué en fin de match

Le défenseur de Sassuolo était coupable d’une grossière semelle sur la cheville d’un Hannibal Mejbri, remuant et touché plusieurs fois par les interventions irrégulières des maliens. L’arbitre du match ne bronchait pas, le VAR non plus. Rouge (26e) ! A 10 contre 11 pendant plus d’une heure, le Mali était condamné à ne faire que défendre face à une équipe de Tunisie obligée de faire le jeu.

La suite après cette publicité

Mais dans une seconde période ennuyante malgré une très belle ambiance et plus de 41 000 spectateurs, il fallait attendre les dernières secondes du match pour voir l’unique but de la rencontre. Il était signé… Firas Chaouat. Sur un très bon ballon d’Achouri, l’attaquant du Club Africain, qui venait juste d’entrer en jeu plaçait un coup de tête précis pour donner la victoire à son équipe (1-0, 88e). Du moins, c’est ce qu’il croyait. Car sur la dernière offensive malienne, sur un coup franc anodin, Meriah touchait le cuir de la main et Sinayoko ne tremblait pas pour transformer son penalty (1-1, 90e+6). De quoi offrir une séance de tirs au but puisque les prolongations n’ont pas aidé à se départager. Et à ce petit jeu, c’est le Mali qui s’en est sorti profitant de la maladresse des Tunisiens dans l’exercice et ce, malgré plusieurs manqués du c^pté du Mali.