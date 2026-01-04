CAN : Sami Trabelsi n’est plus le sélectionneur de la Tunisie

C’était la tendance, elle s’est rapidement confirmée du côté de la Tunisie. Au lendemain de l’élimination des Aigles de Carthage face au Mali en huitièmes de finale de la CAN 2025 (1-1, 3-2 t.a.b.), Sami Trabelsi a été licencié par la Fédération tunisienne. Arrivé en février dernier, le technicien de 57 ans a dirigé 18 matchs à la tête de la sélection tunisienne.

« Le Bureau Fédéral a décidé de mettre fin à la relation contractuelle à l’amiable avec l’ensemble du staff technique de l’équipe nationale première », a communiqué la FTF via son compte officiel Facebook.