Menu Rechercher
Commenter 2
Officiel CAN

CAN : Sami Trabelsi n’est plus le sélectionneur de la Tunisie

Par Kevin Massampu
Sami Trabelsi @Maxppp
Mali 1-1 Tunisie

C’était la tendance, elle s’est rapidement confirmée du côté de la Tunisie. Au lendemain de l’élimination des Aigles de Carthage face au Mali en huitièmes de finale de la CAN 2025 (1-1, 3-2 t.a.b.), Sami Trabelsi a été licencié par la Fédération tunisienne. Arrivé en février dernier, le technicien de 57 ans a dirigé 18 matchs à la tête de la sélection tunisienne.

La suite après cette publicité

« Le Bureau Fédéral a décidé de mettre fin à la relation contractuelle à l’amiable avec l’ensemble du staff technique de l’équipe nationale première », a communiqué la FTF via son compte officiel Facebook.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CAN
Tunisie
Sami Trabelsi

En savoir plus sur

CAN Coupe d'Afrique des Nations
Tunisie Flag Tunisie
Sami Trabelsi Sami Trabelsi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier